名家論壇》鄭仲嵐／駐日美軍染疫　反美、醫療雙重考驗

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其中最讓人感到訝異的，就是沖繩的確診數字突然爆炸性成長，主要原因是來自2021年底，位於當地的美國海軍陸戰隊基地（以金武町的漢森軍營為主）陸續爆發群聚感染，1月7日後美軍總數就已超過1700人確診，傳染也波及到在美軍軍營工作的日本人，他們將病毒帶回家中後，在各大城市持續傳染。
不只是沖繩當地軍營，美軍也在移防跟任務移動時，將病毒傳到山口縣的岩國美軍空軍基地、以及廣島縣等地。其中現在包括神奈川橫須賀基地、青森的三澤基地，以及東京的厚木與橫田基地等，都陸續出現群聚感染。以「美軍基地」為首的傳播鏈，持續在日本各地傳染中。
迅速調整緊急事態
沖繩美軍傳染事件爆發後，日本官方也緊急採取應對措施，外務大臣林芳正在6日緊急致電美國國務卿布林肯商討，希望要求美軍暫緩放假外出，布林肯則是回應會給予必要協助，美軍也在當天起規定全員戴上口罩。
會要這樣溝通，主要原因也是根據美日兩國駐軍協議中，美軍是實際屬於美國法律管轄，日本政府無權要求駐日美軍實行任何疫情防治對策。於是乎，就發生Omicron變種傳染期間，美軍還是不戴口罩，自由進出當地超市與餐廳，最後釀成傳染近一步擴大。
日本先前給予美軍入出國的限制就較為寬鬆，從2021年9月後就免除入境持PCR證明的要求，入國自主健康管理縮減為10天等。
在傳染爆發後，岸田文雄也表示不滿地跟林芳正表示「用最大限度表達抗議」，隨後包括沖繩、山口、廣島等三縣也率先從9日開始進入「防止疫情蔓延」期間，店面營業時間跟酒水提供都將受到限制，一直到1月底。
在現今印太局勢下，駐日美軍在防衛層面，尤其是動盪地台海情勢中扮演相當吃重角色。假若駐日美軍成為箭靶，變成日本人口中的「震源地」，勢必將大大影響日本國民對駐日美軍、甚至美國的情感。
醫療資源陷入短缺
這次被認為是最大受災地的沖繩，同時也面臨醫療資源緊迫的問題。沖繩原先就不是財政收入豐富的縣，縣內最大可以確保的病床數量僅約650張。在1月7日傍晚的時間點，也有313位醫療人員無法來上班，因為當中有88人也被傳染確診，其他人則都被列為密切接觸者。
因此，目前東京的中央政府也擬定計畫，在8日時派遣官方的災害派遣醫療團隊進駐沖繩，完善當地的醫療指揮系統。
日本跟美國也在7日舉辦了外交國防的部長級會談，同時也將強化彼此的軍事防衛能力，並共同防範中國與北韓的極超音速飛彈研發等。另一方面，駐日美軍在日本本土引發的傳染問題也被端上檯面，美國國防部長奧斯丁也表示美軍與當地居民的權益都會權力守護，不讓這件事成為美日間外交爭議。
駐日美軍攸關美日在亞太的佈局，疫情傳染問題在等同國安危機的狀況下，也不意外日本政府會指示儘速辦理。對內必須安撫民心、對外也要表達立場，不讓其效應近一步擴大，到1月底的蔓延防止期間，將至關重要。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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