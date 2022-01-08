遭恐嚇「你孩子會成為下一個白曉燕」 八點檔男星急報警
55歲的男星陳霆近期因演出三立八點檔《天之驕女》中的反派梁進川引發網友熱烈討論，但他今（8）日在臉書上透露，似乎是有粉絲太入戲，竟然私訊威脅要對他的小孩不利，讓他氣到報警。陳霆收到一名網友私訊怒罵「放心你家孩子會成為下一個白曉燕」、「無恥的人」、「你最好小心你全家人的安全」，讓他又氣又傻眼。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-08 18:10:51｜2022-01-08 18:18:51
陳霆在臉書上說：「如果是《天之驕女》的梁進川讓你恨之入骨，我想說的是，請放輕鬆！所有的戲劇呈現都是角色扮演，目的只為了娛樂觀眾，請大家在每晚20:00看戲時跟著陳霆起駕，22:30當《天之驕女》播畢時，記得跟著陳霆退駕，不要將戲中的劇情帶回現實生活而做出不理性的言論和行為，尤其是恐嚇他人，這是犯罪的行為！！」
陳霆強調：「也許妳是短暫的喪失理智，也或許妳只是發洩情緒，但為了保護我的家人，陳霆將會前往警局報案，將躲在鍵盤背後恐嚇他人的惡魔揪出。」對於鍵盤魔人陳霆絲毫不退縮，為的就是保護他的一雙兒女。
※【NOWnews 今日新聞
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