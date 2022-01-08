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六月「罵人不帶髒字」狂嗆聲　隋棠被譙到超走心

▲隋棠被六月罵到走心，讚嘆對方很努力做功課。（圖／記者陳思誼攝）
▲隋棠被六月罵到走心，讚嘆對方很努力做功課。（圖／記者陳思誼攝）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-08 19:30:00

隋棠、溫昇豪、六月和修杰楷今（8）日出席TVBS新戲《親愛壞蛋》卡司發布會，除了睽違12年再度合體的「犀利CP」超受矚目以外，隋棠更是爆料在拍攝《親愛壞蛋》時，一度覺得六月很不專業，後來才發現是一個天大的誤會，而且還透露自己被六月「罵人不帶髒字」嗆到一度走心。

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▲溫昇豪（左起）、隋棠、六月和修杰楷演出TVBS新戲《親愛壞蛋》。（圖／記者陳思誼攝）
▲溫昇豪（左起）、隋棠、六月和修杰楷演出TVBS新戲《親愛壞蛋》。（圖／記者陳思誼攝）
隋棠透露，常常看到六月在要開拍前還拿著手機狂看，一度想說也太不專業，但後來發現六月是在找罵人的成語，驚覺對方其實是很用功在做功課，「每一次我心中的怒火都會更高升很多很多，她罵得很真實。」而且隋棠有時還會一時反應不過來，只能愣住看向六月，但連這樣六月都可以開酸：「妳瞪著我幹嘛！？」

▲溫昇豪（左）、隋棠睽違12年再度扮演夫妻檔。（圖／記者陳思誼攝）
▲溫昇豪（左）、隋棠睽違12年再度扮演夫妻檔。（圖／記者陳思誼攝）
六月笑說自己平常不是愛罵人的個性，所以這次做足準備，還會自己即興發揮，有一次在狂飆完隋棠後，又輕輕地在隋棠耳邊嘲諷：「烏鴉也想當鳳凰？」自豪地說不管對方什麼反應，自己都能順利接球繼續演下去。至於「犀利CP」再次演夫妻，溫昇豪笑說當初的橋段被拿出來講太多年，隋棠認為只要有溫昇豪，她就可以很安心地演戲，因為知道不管如何，溫昇豪都可以接下她的演出，好默契展露無遺，讓粉絲們都相當期待偶像們在新戲裡的表現。


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