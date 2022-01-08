藍轟陳其邁為助選忘車禍告別式 高市府駁斥：已三度探視
國民黨文傳會主委凌濤今（8）日下午指出，現在疫情緊張、酒駕致死事故頻傳，蔡政府卻只顧結伴跑攤輔選站台，砲轟高雄市長陳其邁公布防疫對策宛如讀稿機，還忽略高雄一死三傷，昨日酒駕死者的告別式，對此高雄市政府晚間強力駁斥凌濤的發言，強調市長陳其邁日前已三度探視關懷家屬，前晚亦至靈堂上香慰問。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-08 20:52:03
針對總統蔡英文視察指揮中心以及酒駕致死事故頻傳，中國國民黨文傳會主委凌濤今日抨擊，正副元首只顧結伴跑攤輔選站台，在外界質疑拋下防疫工作聲浪甚巨的當下，對今競選晚會竟只願「取消大進場」，置北部嚴峻疫情事態於不顧。
而高雄市長陳其邁也同樣不顧民眾安危，昨下午公布防疫對策宛如讀稿機，竟稱林昶佐戰車中途壞掉「歹命」，全然忽略酒駕日前河東路酒駕死者告別式，臺灣人民有如此政客才是「真歹命」，「真正的破口就是蔡政府」，韓國瑜任內的新聞局長鄭照新也批評陳其邁沒參加告別式，卻到台北開心和林昶佐開直播。
針對國民黨對高雄市長陳其邁忽略酒駕事故亡者告別式及不顧防疫的指控，高雄市政府強力駁斥，高市府表示，市長陳其邁日前已三度探視關懷家屬，個人也捐助10萬元助傷者及家屬生活重建，前晚亦至靈堂上香慰問，並致送慰問金3萬元。還指示辦公室主任告別式當日至靈堂上香，向家屬表達慰問關懷之意，范母感謝市府團隊協助及陪伴。
另外，針對相關防疫工作，市長陳其邁更與專家會議討論後，迅速提高醫療體系的防疫層級，加強高雄市的防疫量能，讓高雄市目前相對安全，市民均可以在遵守防疫規範下，過正常的生活。