神卡殞落？信用卡最新權益報你知　留意現金回饋上限壓低

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聯邦銀行賴點卡同樣在主要權益國內2%、海外3% LINE POINTS 回饋無上限不變，變化較大為保費調整固定1%回饋無上限，而周三 LINE Pay於指定網購消費更享5%回饋，與其他神卡相較下變動權益不大，消費者可享優惠延續。
永豐銀行推行的幣倍卡2022權益變化較大，根據外幣資產往來分類兩大用戶，1元至10萬元屬懂匯、10萬元以上屬超匯，行動支付回饋兩者皆縮水至 3%，指定海外通路agoda、Hotel.com、Expedia 這些大型訂房網，以及CASETiFY、GoPro 這些特定品牌通路則加碼3%。
另外，中信銀行推出的英雄聯盟卡，除了終止7大「指定電商」10%、每月500元的回饋加碼，也調整「5大指定數位通路」回饋項目，2022年起拿掉了美食外送及用車平台，新增動漫及數位購票。
不過，台新銀行@GOGO、FlyGo卡兩張卡權益都沒變，權益從原本的2022年1月底延長至3月底。花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡，一般消費不論海內外均享2%現金回饋，並且霸氣宣布將權益延長至2022年12月31日，且新戶行動支付10%、威秀最優6折起，分別延長至2022年1月15日及2022年6月30日。
滙豐銀行匯鑽卡擴增消費者使用場域，從原本5家通路增加逾20家以上，包含影音娛樂Disney+、Netflix、 YouTube、Spotify、 Nintendo、線上訂房 agoda.com、 Booking.com、海外網購 AMAZON、 ASOS、 HERMES、 SELFRIDGES、Shopbop.com、 eBay、GMARKET、DOKODEMO、行動支付 PAYPAL 、街口支付以及國內網購。外送類momo購物網、Uber Eats等通路於2022年6月30日止皆享回饋3%現金點數，並加碼把消費者回饋極大化，享有現金積點累積滿5000點，且帳戶內有10萬元，即能兌換1萬元刷卡金，加總回饋率高達6%。
至於消費者最為關注的網購神卡，玉山UBear卡的優惠大致上無變動，至2022年2月28日指定娛樂／影音平台消費享12%現金高回饋，網購享3.8% 現金回饋。
台北富邦銀行J Card與J Points卡延長權益至2022年6月30日，特別是J Points卡（含 JU 卡）除了綁定LINE Pay支付通路回饋3%無上限外，新戶綁定且富邦帳戶自扣信用卡款再加碼至3.5%，國內一般消費享2% LINE Points回饋。
此外，根據聯信中心信用卡大數據平台資料分析，在109年9月行動支付筆數與金額占比分別是15.7%與4.9%，至110年筆數已提升到20.2%，金額則提升到7.8%，其中在餐飲、電商、便利商店、生鮮超市以及水電瓦斯與行政規費上更是消費場域大宗。因此，兆豐銀行自2022年起也挹注更多資源力推行動支付，大幅提升信用卡綁定優惠，除兆豐e秒Happy卡綁定7大支付免登錄即可享有5%回饋，每月最高50元，等於每月刷1千元封頂，而利多御璽卡也可享有美食外送、影音及指定支付3大通路最高18%回饋，在新年度眾多神卡縮手之時，希望透過最實質的回饋，力圖搶下新年度行動支付神卡寶座。
兆豐銀也顛覆傳統，發卡行新年新玩法，推出市場首創的滿額禮贈送辦法，只要先完成登錄，銀行就會直接寄送20吋行李箱給登錄完成的卡友，而卡友僅須在2022第1季於6大通路刷兆豐信用卡累積滿8888元，即可免被收取888元的行李箱費用，一改過去各家銀行都是採先刷再送的方式，將可讓卡友省去等待時間，第一時間就能將滿額禮抱回家。
Money101總經理朱本傑則提醒，各家銀行信用卡針對消費者目的需求差異性，主推各類別信用卡，若要賺取優惠，更需要關注各領域神卡，依據不同消費傾向使用不同卡別省荷包。