美若提早升息 匯銀估台美利差縮窄、新台幣將溫和走貶
美國聯準會（Fed）最新會議紀錄透露出更多「鷹派」態度，全球金融市場為之震盪，新興市場面臨資金出逃壓力，就連近期表現超強的台灣股、匯市也難逃一劫，新台幣兌美元1月7日周五收在27.69元、貶值3.9分，一周下來匯價持平。由於農曆年將至，出口商仍有實質拋匯需求，預料對新台幣仍有一定支撐力道。不過，匯銀人士認為，若美國真的在3月開始升息，台美利差將從目前的50個基點縮窄，明年此時，美國利率甚至會超過台灣，屆時資金將有更多流往海外尋求投資機會，新台幣料將溫和走貶。
記者顏真真/台北報導
2022-01-09 10:25:38
美國聯準會日前公布會議紀錄釋出鷹派訊號，在考量勞動市場、經濟與通膨情勢，須比預期更早升息，最快可能3月啟動升息，而且會議中也開始討論縮表。全球股市聞訊重挫，美國公債殖利率再往上攀高，主要是當美國聯準會啟動縮表，意味著公債到期後不再買，市場憂心少了一個大買家，債券價格將下跌，殖利率則往上攀高。
當美債殖利率走高，對資金的吸引力增強，就可能影響資金移動，經常帳赤字的國家會比較擔心資金外流的情況，台灣經常帳充沛，影響相對有限。不過，美國聯準會這次會議記錄顯示，有可能升息不久後，就開始縮表，央行官員坦言這是市場沒有料到的事。
而美國聯邦基金利率期貨暗示，3月美聯儲會議升息至0.25%的可能性幾乎達到80%，到年底利率將達到0.80%左右，全球金融市場震盪，台股1月7日終場下跌198.16點，收在18169.76點，新台幣兌美元也連2個交易日收貶在27.69元，也是當周最低，而且與12月30日收盤價27.69元一樣，沒再升值。
匯銀人士認為，由於接下來農曆新年將至，出口商仍有實質拋匯壓力，對新台幣有一定支撐力道，但若美國聯準會若真的提前在3月開始升息，台美利差將從目前的50個基點縮窄，明年此時，美國利率甚至會超過台灣，屆時資金將有更多流往海外尋求投資機會，新台幣料將溫和走貶。