女星追《華燈初上》熬夜緝兇　鳳小岳險心軟給提示

「全方位電豎琴創作女聲」蘇珮卿（Paige Su）7日推出中文新歌《Prasad禮物》，這首歌由曾經獲得「金曲22」傳統暨藝術音樂類「最佳專輯製作人獎」及「最佳跨界音樂專輯獎」雙料大獎的比利時音樂人馬丁（Martijn Vanbuel）與她共同製作，歷經罹癌、重生的蘇珮卿，感謝作曲者馬丁分文未取，經由蘇珮卿填成《Prasad禮物》，充滿感恩的正能量，相較於首波炸裂生命的英文單曲《This Is Trouble》，蘇珮卿再次以抗癌重生的切身經歷，填上中文詞讚揚生命，「一體兩面，截然不同的曲風卻都是在探討生命，希望讓疫情兩年後的世界，多一點療癒和安定！」
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日前蘇珮卿和遠在比利時的馬丁開IG直播，慶祝新單曲發行，《This Is Trouble》MV男主角鳳小岳也留言按讚，他近期在Netflix夯劇《華燈初上》飾演渣男江瀚，演技精湛，Paige坦承笑說：「我曾一時興起問過小岳兇手是誰，但他當然不會說，不過後來心軟說可給點提示，可是又被怕爆雷的我拒絕。」她表示是因為不想被剝奪熬夜追劇的刺激感。
蘇珮卿首支英文單曲《This Is Trouble》迴響很大，她滿懷感激，在2022年的一開始，就將她的感謝化為新歌《Prasad禮物》送給大家。她分享，「Prasad」源自印度文，意指禮物、奉獻。此曲是由蘇珮卿的比利時音樂人好友、曾旅居台灣十幾年並榮獲多項金曲獎的馬丁所做，他運用印度音階譜曲，數年前蘇珮卿即填詞為歌曲《我們都是寂寞的》發行，但當時的主題偏「失落」。當去年Paige抗癌成功後，馬丁某天越洋道賀、問候她，突然福至心靈，他說想再把這首曲子送給Paige，希望走出低谷重生的她，可以重新填詞，他也將重新編曲、製作，蘇珮卿對馬丁的提議覺得感動，也覺得很適合此刻的心情，於是乎用「感恩」為主題，再次提筆填成《Prasad禮物》，展開了一段台灣、比利時跨海製作的時光。