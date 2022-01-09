油價平穩雙機制啟動！中油明起汽油漲0.2元、柴油降0.1元
台灣中油公司宣布，自明（10）日凌晨零時起汽油調漲0.2元、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.3元。而本周油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制，並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.1元及0.6元。
記者顏真真/台北報導
2022-01-09 12:10:41｜2022-01-09 12:20:14
台灣中油說明，本周受美國商用原油庫存連續5周下降因素影響，導致油價上漲。本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價上漲2.1美元，新台幣兌美元匯率升值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為2.04%。
因此，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.3元及0.5元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星，柴油吸收0.5元，換算後95無鉛汽油每公升30.2元，因此，台灣中油進一步再啟動油價平穩措施，超出的0.2元經計算25%吸收調幅並四捨五後，汽、柴油每公升各吸收0.1元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.6元，汽油實際價格每公升調漲0.2元、柴油調降0.1元。
台灣中油也提到，本周依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制運作，汽、柴油各需調整的0.1元及0.6元由台灣中油吸收，累計2021年至12月底止，台灣中油共吸收79.2億元。