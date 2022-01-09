實測是否讓座！北捷驚見「怪異舉動」 路人反應超暖心
台灣有2名加坎城青年創意競賽的年輕人，為了讓外國人深入了解台灣人善與美，特別製作「我好想坐下」的紅布條，在捷運上實測台灣人會不會真的讓座，結果乘客的反應出人意料，讓民眾大讚「台灣人真的很溫暖！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 11:39:06
如果有一個看起來毫無異狀的年輕人，卻戴上「我好想坐下」的紅布條，你會讓座嗎？2位來自廣告公司的年輕人，林于萍以及吳湘琪一同參加坎城青年創意競賽，找了三個演員飾演不同職業的年輕人，戴上特製的紅布條，在捷運實測台灣人會不會真的讓座，面對不同職業、不同性別的年輕人會不會有差別待遇？結果幾乎所有乘客都讓座了！
林于萍和吳湘琪表示，他們是從2020年的#ThisAttackComeFromTaiwan推文接力獲得靈感，當時全球網友在推特大多發佈台灣的美食美景照，來展現台灣的「攻擊力」，但是兩人質疑難道「台灣最有攻擊力的真的只有那些美食美景嗎？」，經過討論以後認為台灣人對每個人都抱持善良，才是台灣最強大的武器。
因此，兩人把影片中，願意讓座的行為，稱之「台灣無差別攻擊」＃TaiwanRandomAttack，影片中，更有人在讓座完，主動關心演員的身體健康，讓人不禁大讚，台灣人真的很溫暖！
在影片的最後，演員們也拿出寫上「好人一生平安」、「榮獲好人獎」的紅背帶，掛在好心讓座的人肩上，象徵台灣與各國之間的善意循環。
林于萍和吳湘琪說，他們這部影片想要傳達，善意是一種循環，就像台灣將口罩捐贈給世界各國，在台灣疫苗短缺時，許多國家都伸出援手，這樣的善念是一件非常美好的事。