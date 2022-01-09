《華燈初上》魅力大！劉冠廷嘴甜喊話「心如姊」求賜演
日前LOEWE新光三越A4專門店盛大開幕，邀來楊謹華、張軒睿、加賀美智久、劉冠廷與石知田共襄盛舉，光是夯劇《華燈初上》演員便來了三位，現場瞬間變成劇透緝兇大會，大家十分關注相關劇情發展，都想從演員口中挖出神秘內幕或劇本走向。夾在重要演員中間出場的劉冠廷也感受到壓力，幽默面對大家炙熱渴望的眼神，反應極快的他，順勢與《華燈》總製作人林心如撒嬌，對鏡頭喊話「嗨心如姊你好」，笑著表示「新的一年希望有機會可以挑戰不一樣的角色，譬如《華燈》！」幽默發言逗笑全場。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-09 17:46:51
在眾所矚目、渴望獲知《華燈》劇情進展的LOEWE專門店開幕現場，劉冠廷在蘇媽媽楊謹華前露臉，面對媒體關注夯劇的渴望，他雖備感壓力卻也幽默以對。他身穿帶有螢光效果的綠色Logo風衣，揹上撞色Puzzle Hobo小牛皮肩背包搭配桃紅色FLOW運動鞋款，難得一派鮮豔作風的他，直說在疫情期間比較悶，穿上一身亮麗想給大家一點希望。
原本媒體也關注劉冠廷是否有跟上《華燈》熱潮，現場被提醒希望回歸活動主軸，便改問他新年希望。劉冠廷見狀表示他和大家一樣，希望疫情能快快穩定，期許自己能夠更自在，也多嘗試平常比較少穿的衣服⋯⋯新的一年希望可以挑戰不一樣的角色，話鋒一轉馬上嘴甜對鏡頭喊話「嗨心如姊你好！」
受訪順勢帶到《華燈》的機智反應，不僅給足品牌面子也滿足大家的願望，還順勢喊話林心如，他也期待可以挑戰《華燈》不一樣的角色，幽默發言逗笑全場。穿上鮮艷色彩的劉冠廷，現場拍照時也玩心大發，耍帥、搞笑樣樣來。
LOEWE新光三越A4專門店，全店使用西班牙運抵的綠、藍、粉紅的手工陶瓷磚牆，搭配霧灰混凝土色系、低調雅緻的楓木選材，打造明亮的店內空間。並搭配Gerrit Thomas Rietveld設計的Utrecht單椅，充滿色彩視覺體驗。
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