中職／特殊性+3關鍵因素 羅力有可能穿其他隊球衣？
中華職棒（CPBL）富邦悍將8日公布2022年新球季的4名洋將戰力，但仍未宣布有關資深洋投羅力的簽約消息。儘管日前領隊林華韋受訪時強調，羅力的談約進行中，但仍讓外界不免好奇這位即將不佔中職洋將名額的資深37歲洋將是否有穿上他隊球衣機率？
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-09 16:21:01｜2022-01-09 16:21:29
羅力是2015年起義大、悍將都倚重的外援戰力，2021年球季在悍將其他洋將紛紛傷勢、其他因素出走時，他留在球隊出賽25場，繳出7勝9敗、防禦率3.03的成績，進階數據ERA+為122.4，雖然以洋投來說不算頂尖，在2021年球季各隊先發投手中排第7名，但仍是悍將陣中第一，是富邦一軍輪值的最大戰力。
羅力2022年至今談約狀況尚未明朗，最大的原因如同悍將領隊林華韋所言的「特殊性」，只要2022年球季他投滿80局或在一軍登錄滿125天，2023年起就不佔洋將資格，是中職史上首位符合資格的洋將，足見其特殊性。
問題在於，37歲的羅力還有需要最少1年的時間才能符合「羅力條款」資格，在壓制力不如他隊超級洋投，並且月薪也不便宜，再加上還有退化風險的情況下，雙方對於薪資與合約內容以及合約長度都有極大討論空間，加上目前盛傳還有其他隊也對這位37歲資深洋將有興趣，都可能是造成羅力和富邦在2022年還在談約的情況。