打疫苗賺好康！持第3劑接種小黃卡 電商送保護套享折扣
國內疫情再度攀升，中央流行疫情指揮中心日前宣布，COVID-19疫苗第三劑施打間隔時間，縮短為至少12週。對此，有網購業者為呼籲民眾盡快接種疫苗，即日起至1月23日祭出「威力小黃卡」優惠活動，凡完成第3劑疫苗接種並持小黃卡至門市打卡，即贈精美小禮。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-10 07:30:00
指揮中心7日表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，已接種2劑COVID-19疫苗且間隔滿12週（84日）以上滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。
對此，486團購創辦人陳延昶也呼籲，民眾盡快接種疫苗，保護自己也保護家人。486團購即日起至23日祭出「威力小黃卡」優惠活動，凡民眾本人持完成3劑疫苗的疫苗接種紀錄卡至該公司全省門市拍照打卡，即可免費兌換一邊一國疫苗保護套或小松鼠飯匙，並獲得折扣碼享指定商品專屬優惠。
此外，業者也宣布，持本人完成2或3劑疫苗小黃卡，至門市購買網友暱稱「小綠」的掃除神器英國 Gtech無線除蟎吸塵器，現場再享1000元優惠折扣。