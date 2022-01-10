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打疫苗賺好康！持第3劑接種小黃卡　電商送保護套享折扣

▲486團購指出，持完成三劑疫苗的疫苗接種紀錄卡至486團購全省門市拍照打卡，可免費兌換疫苗保護套或小松鼠飯匙。（圖／486團購提供）
▲486團購指出，持完成三劑疫苗的疫苗接種紀錄卡至486團購全省門市拍照打卡，可免費兌換疫苗保護套或小松鼠飯匙。（圖／486團購提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-10 07:30:00

國內疫情再度攀升，中央流行疫情指揮中心日前宣布，COVID-19疫苗第三劑施打間隔時間，縮短為至少12週。對此，有網購業者為呼籲民眾盡快接種疫苗，即日起至1月23日祭出「威力小黃卡」優惠活動，凡完成第3劑疫苗接種並持小黃卡至門市打卡，即贈精美小禮。

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指揮中心7日表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，已接種2劑COVID-19疫苗且間隔滿12週（84日）以上滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

對此，486團購創辦人陳延昶也呼籲，民眾盡快接種疫苗，保護自己也保護家人。486團購即日起至23日祭出「威力小黃卡」優惠活動，凡民眾本人持完成3劑疫苗的疫苗接種紀錄卡至該公司全省門市拍照打卡，即可免費兌換一邊一國疫苗保護套或小松鼠飯匙，並獲得折扣碼享指定商品專屬優惠。

此外，業者也宣布，持本人完成2或3劑疫苗小黃卡，至門市購買網友暱稱「小綠」的掃除神器英國 Gtech無線除蟎吸塵器，現場再享1000元優惠折扣。
 

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