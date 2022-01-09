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桃機群聚　信實證實再增4名員工確診、匡列93名接觸同仁

▲桃機群聚持續擴大，信實集團今（9）日發布重訊，代子公司信實公寓公司公告再增4名員工確診新冠肺炎。（圖／擷取自證交所公開資訊觀測站）
▲桃機群聚持續擴大，信實集團今（9）日發布重訊，代子公司信實公寓公司公告再增4名員工確診新冠肺炎。（圖／擷取自證交所公開資訊觀測站）

記者顏真真/台北報導

2022-01-09 16:46:41｜2022-01-09 16:46:59

信實集團今（9）日發布重訊代子公司信實公寓大廈管理維護公司公告，新增4名員工確診新冠肺炎（COVID-19），累計已有11名確診，而今日新增的確診員工有2人為日前確診員工同案場之清潔員，於1月8日進行全員深喉唾液檢測後確診，另2人為行李手推車服務員，於1月8日因身體不適經通報公司後送醫確診。

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信實指出，今日確診4人依主管機關指示進行隔離及後續處置，並預估匡列93名（待核定）工作接觸同仁隔離檢疫，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。同時，該服務案場員工，將每週進行一次快篩檢測及一次深喉唾液檢測，而且除原定例行工作區域每小時一次消毒外，另已針對該服務場域再次全面加強清消。

信實也強調，這次受感染人員所屬合約的工作同仁皆固定於該案場工作，不會至其他案場進行支援，因此，截至目前為止，此事件對本公司營運尚不致產生重大影響，後續相關細節以政府公開資訊為主，並遵從中央疫情指揮中心指示進行處理。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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