桃機群聚 信實證實再增4名員工確診、匡列93名接觸同仁
信實集團今（9）日發布重訊代子公司信實公寓大廈管理維護公司公告，新增4名員工確診新冠肺炎（COVID-19），累計已有11名確診，而今日新增的確診員工有2人為日前確診員工同案場之清潔員，於1月8日進行全員深喉唾液檢測後確診，另2人為行李手推車服務員，於1月8日因身體不適經通報公司後送醫確診。
記者顏真真/台北報導
2022-01-09 16:46:41｜2022-01-09 16:46:59
信實指出，今日確診4人依主管機關指示進行隔離及後續處置，並預估匡列93名（待核定）工作接觸同仁隔離檢疫，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。同時，該服務案場員工，將每週進行一次快篩檢測及一次深喉唾液檢測，而且除原定例行工作區域每小時一次消毒外，另已針對該服務場域再次全面加強清消。
信實也強調，這次受感染人員所屬合約的工作同仁皆固定於該案場工作，不會至其他案場進行支援，因此，截至目前為止，此事件對本公司營運尚不致產生重大影響，後續相關細節以政府公開資訊為主，並遵從中央疫情指揮中心指示進行處理。
※【NOWnews 今日新聞
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