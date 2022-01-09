憂駐日美軍成破口 岸田文雄：日美同意限制非必要外出
日本新冠疫情急速擴大，感染人數近日均以倍速增加，尤其因駐日美軍基地發生的新冠病毒集體感染事件，日本首相岸田文雄宣布在美軍基地所在的3個地區重新實施限制措施，並指出日美兩國原則上已一致同意，駐日美軍基地將實施更嚴格的限制，非必要不得外出。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-09 16:45:07
日本首相岸田文雄1月9日在日本放送協會（NHK）的節目上表示，日美兩國原則上已一致同意，對於駐日美軍基地將實施控制，也會禁止不必要的外出，具體細節正持續溝通討論中。
岸田文雄指出，日本在1月7日舉行的日美外相及防長「2+2」視訊會議上，已經敦促美方應對日本對上述駐日美軍群組感染情況蔓延的擔憂。由於沖繩縣美軍基地從2021年12月起對病毒呈陽性人數增加，該縣認為來自美軍的Omicron變種病毒株擴散，導致感染驟增。
為此，日本在美軍基地所在的3個地區重新實施重點限制措施，這也是2021年9月以來首次。重點措施實施後，縣政府可要求餐飲店縮短營業時間，並視情況要求停止酒類提供。
此外，對於日本政府原則上禁止外籍人士新申請入境的邊境管制措施是否繼續，岸田表示，將待本週3天連假結束後再行判斷。