NOW早報／林靜儀勝選、林昶佐守住！民進黨：感謝2區選民

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林錫耀表示，從中二選區補選結果可以看出，這次民進黨提名以及台灣基進黨共同支持的林靜儀能獲得如此高的票數與支持度，代表鄉親對自己家鄉未來的發展有更高的期待，希望能夠由具有在地關懷、國際視野、溫柔堅定、專業認真的林靜儀來為鄉親服務。這次補選的結果，也讓林靜儀順利接過前立委陳柏惟的棒子，可以接力完成陳柏惟對中二選區選民的承諾，一起和當地的夥伴們開創新局。
對於林昶佐的罷免案未過關，林錫耀表示，民眾對於無正當性的罷免舉動已經感到不耐煩，也不希望國家資源不斷浪費在這上面。罷免雖然是人民的權利，但不應該成為無限上綱的鬥爭工具。今天罷免案未過關，更加證明民眾不同意無正當性的罷免案。接下來，民進黨也會持續和林昶佐委員合作，共同為台北市中正萬華區的選民謀福利。
林錫耀再次感謝兩個選區的民眾的支持，民進黨也期許未來和林靜儀、林昶佐持續在這兩個選區為民眾謀福利，共同為台灣的未來一起打拚。
今日天氣／今入夜降雨機率增 中南部日夜溫差大
中央氣象局預報，今（10）日白天東北季風稍減弱，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，北部地區偶有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣，晚起華南雲雨區東移，水氣增多，北部地區轉為有短暫雨，降雨機率增；中南部地區雲量增、偶有零星雨。
而溫度方面，清晨受東北季風影響，各地天氣較涼，低溫約13至17度，白天高溫北部及宜花19至21度；中南部及台東約23至26度，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化適時調整穿著。
中壢某國小全校停課14天！傳學生確診 指揮中心回應了
昨（9）日晚間傳出，桃園市中壢區某國小臨時通知，今（10）日起開始停課14天至23日。據了解，校方發布通知公告，強調停課期間不停學，籲請家長協助學生按原訂課表線上同步學習。
據傳，該校有學生確診，對此，中央流行疫情指揮中心晚間證實，檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值18），為一名未滿10歲男童，是今日公布案17473之同住家人，刻正通知其就讀班級人員安排採檢及隔離事宜，另該校停課14天。相關接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於今日下午記者會統一說明。
被嗆《華燈》全劇演技最爛 張軒睿7字吐露心聲
《華燈初上》第二季全台熱播，由張軒睿飾演的大學生「何予恩」，對楊謹華飾演的媽媽桑「蘇慶儀」死纏爛打，從第一季的「恐怖情人」黑化成「渣男王」，是不少網友心目中最討厭的角色之一，就有網友在官方粉絲專頁批評，張軒睿是「全劇演技最爛的一位」，他本人對此親自留言回覆。
《華燈初上》官網昨（9）日更新張軒睿的角色劇照，並用Makiyo《初戀》這首歌來形容「何予恩」的心路歷程：「像這樣的愛情讓我苦惱，總一個人又哭又笑。」一名網友留言直嗆：「覺得全劇演技最爛的一位！」張軒睿高EQ回覆網友：「謝謝，我會再努力。」展現虛心受教的正能量。
張軒睿認為「何予恩」有恐怖情人的特質，「其實滿恐怖的，已經超過一般人會去做的事情。」但是每個角色都有自己的優缺點，從另個角度看，「何予恩」也有專情的一面，為了詮釋角色黑暗的一面，張軒睿下足苦功，他透露在拍攝一些比較激動的肢體衝突時，導演曾多次要張軒睿「再兇一點」。
事實上不少網友覺得張軒睿演得恰如其分，把男大生情竇初開，被賀爾蒙沖昏頭的控制占有，以及沒有擔當的逃避怯懦表現得淋漓盡致，粉絲紛紛留言「演技進步非常多」、「這個角色真的不好演」、「看到他的話就想搧他嘴皮」、「是人設的問題，演員是好演員」。
結合Delta與Omicron變種！賽普勒斯傳「Deltacron」25例
新冠疫情因為變種病毒不斷出現、擴散似乎沒有終止的一天，當專家還在為Omicron變種病毒株傷腦筋時，地中海島國賽普勒斯（Cyprus）又宣布發現一種結合Omicron及Delta的最新變異株，並將之取名為「Deltacron」。目前賽普勒斯已知有25例感染個案。
綜合外媒報導，賽普勒斯大學生物科技及分子病毒學實驗室主任柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）發現，這種結合了Delta及Omicron的新冠病毒株一共有30個突變，既擁有與Delta相似的遺傳基因組，又有與Omicron相似的突變特徵，不過現階段還無法確定「Deltacron」是否會比目前全球主流的Omicron更具傳染力或是更容易造成重症。
柯斯特里基斯也認為，此變種病毒株較可能出現在染疫住院的病患身上。透過他和研究團隊確定的25例病例中，有11例病患為住院患者，剩下14例為一般民眾，而研究團隊分析結果顯示，比起未住院的病患，本因新冠肺炎住院的患者感染「Deltacron」的機率似乎更高。
柯斯特里基斯表示，上週五（7日）研究團隊已將「Deltacron」病毒序列上傳到全球共享的流感數據倡議組織（GISAID）資料庫，也在接受採訪時提到，目前這個變異體尚未在其他世界的角落被發現，「Deltacron」是否會成為主流病毒株還言之過早，未來也將持續觀察「Deltacron」是否毒性更強或更具傳染力。
不過根據外媒報導，賽普勒斯目前身陷嚴峻的第5波疫情，全國總人口約100萬人，如今受Omicron衝擊，每日新增確診人數飆升至5500人上下，人均感染率創全球最高，賽普勒斯衛生部長哈吉潘德拉斯（Michalis Hadjipandelas）對外表示，目前還無須擔心「Deltacron」新變種的威脅，但這項開創性的研究和發現，「讓我們為我們的科學家感到自豪」。
爸姓「死」兒子取名尷尬！妻吐2字逆轉 網讚：救了小孩
華人姓氏繁多，生活當中我們肯定遇過一些「特殊姓氏」的朋友，不過有些姓氏實在尷尬，導致嬰兒怎麼取名都讓家人非常為難。近日，就有一名新手爸爸因為姓「死」，導致不知道該怎麼讓自己小孩叫什麼名字，結果媽媽靈機一動想出「2字」，成功化解了取名難題，引發討論。
綜合陸媒報導，一名叫做「死文」的男子近日剛升格當父親，原本非常高興，但全家人要替寶寶取名時，爸爸卻提出尷尬的情況，表示「死」字往往代表著不吉利，無論怎麼取名，念起來或聽起來都讓人感覺詭異，因此一直無法決定小孩名字。
正當這位爸爸苦惱之時，老婆突然靈機一動表示「不如我們的孩子就叫『死不了』吧！這2字簡單又有寓意，和姓氏組合帶有長壽意義」，消息曝光後，也吸引大批網友朝聖狂讚「媽媽真的很機靈，救了小孩」、「很聰明，如果是我家就會從母姓吧」、「字好寫寓意又好，老婆真的挺聰明」。
而據了解，「死」姓主要分佈在中國西北部，其中拓跋部死氏部族，便以自己的部族名稱為姓，所以才有此姓，只不過往後許多死姓的都改成相似音，像是姓「思」，或者「肆」，也讓現今姓「死」的人大大減少。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。