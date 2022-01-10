單身也要吃到飽！燒肉Like超狂優惠 牛五花套餐只要百元
根本是把燒肉當成速食店在經營！東京燒肉名店「焼肉LIKE」，主打個人燒肉搶攻單人餐飲市場，不畏疫情全球迎接第100店開幕，明（11）日推出100元超狂優惠，當日來店前100名消費者可以100元享用超值牛五花套餐；消費滿170元，還可以100元加購100g的牛五花或松阪豬！簡直是跟吃到飽拚了。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-10 13:16:06
看準單人餐飲市場的商機，焼肉LIKE在2018年於東京開設新橋一號店，劃時代打造一個人也可以自在吃燒肉的空間。慢慢推移大家對燒肉餐廳只能團體聚餐的印象，主打個人燒肉也可以吃得很享受，在日本海內外迅速展店。尤其這兩年疫情期間，簡潔個人用餐空間更能遵守防疫距離。
秉持美味、快速與高CP值的燒肉界速食店理念，焼肉LIKE擁有明亮店裝設置專屬個人烤爐，結合科技與智慧型手機應用，簡化點餐流程。根據獨享用餐需求提供精準肉品部位、食用份量與蘸醬口味等多種選擇。
誰說燒肉只能專屬男子漢，焼肉LIKE還教你怎麼把燒肉吃成壽喜燒，現在還有冬季限定的北海道奶油白醬，或跟上輕食潮流，提供白飯換為綜合堅果醬迷你沙拉的選擇，也很對女人的胃。
為狂賀焼肉LIKE達成全球100間分店的里程碑，重磅宣布1/11當天推出「全球100店限定優惠」，凡是當日來店前100位消費者，可以100元享用超值牛五花套餐；而且當日消費滿170元，還可以100元加購100g牛五花1盤或100g松阪豬1盤，全球百店一起吃起來，不吃到飽也難。
※【NOWnews 今日新聞
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