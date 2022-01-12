警破獲山寨鳳凰電波集團　民眾誤信施作險毀容！

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險遭毀容的患者隨即求助專業醫美皮膚專科醫師，在歷經兩個月的治療，臉部的深層燒燙傷與疤痕才逐漸復原，維格醫美皮膚醫美專科醫師林聖山呼籲：「鳳凰電波原廠機器及探頭擁有上百種專利，才能達到非侵入式的緊實效果，並且同時保護脆弱的肌膚表皮，而其效果及安全性等專利技術，是山寨機器、探頭無法輕易複製的，如果是仿造甚是改造的探頭、可能無效甚至能量有可能不穩定、爆衝甚至造成風險。近期聽聞警方查獲改造原廠探頭的違法探頭，這種就很容易導至(求助患者)這樣的燙傷風險。
醫師進一步提到，醫美屬醫療行為，一定需要在合法的醫療醫所並由專業醫師親自操作，而且一定要是用合法的原廠正貨產品，像這個案例是在非醫療院所及非醫師使用不明來源的機器、探頭違法施打，這樣的非法醫療行為安全性更是另人擔心，即使以再便宜的價格行銷，也不要忘記安全為重，切勿以身試法。」
而刑事局中部打擊犯罪中心慎重呼籲，近年微整型風氣盛行，治療時間快速無恢期，術後立即有效等優勢讓人趨之若鶩，該案所查獲仿冒醫美探頭機器，不若原廠醫美儀器探頭穩定，使用不當可能造成燙傷，或毀容等後果。
近期警方查獲案件，不肖業者甚至設立合法診所使用不法機器、探頭不當牟利，更讓台灣醫療安全亮起警訊，民眾該如何為自身安全把關，林聖山醫師進一步說明：「以鳳凰電波為例，建議消費者如想體驗安全、精準且效果顯著的療程，在施打前，可主動要求診所出示『原廠機器證書』以確保是使用原廠正貨機器。
而探頭則可掌握三步驟：(1)請診所當面拆封完的全新包裝，(2)親自以手機掃碼外盒包裝上的防偽雷射標籤 QR Code，(3)線上辨識、確認是沒有被使用過的原廠正貨探頭。」
醫療是一門高度專業的科學，維格醫美集團秉持安全醫美環境，堅持使用取得經衛福部認證的合法原廠機器設備，並且請原廠專業人員定期保固、同時更致力提升醫師的臨床經驗及技術，所有醫師皆經過原廠培訓，以確保專業、安全的療程品質。在陪伴非法醫療的患者重建的過程中，更讓維格醫美堅定相信，安全且合法的原廠儀器設備及專業醫師，才是打造安全醫美不可缺少的基本要素。