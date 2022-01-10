被疑《華燈》兇手　郭雪芙洩暗爽真心話

郭雪芙2022年開春就宣布「有喜」，擔任女性生活美妝小物品牌代言人，郭雪芙為了形象視覺照，換上一身黑色套裝，看起來精明幹練的模樣，儼然就是CEO上身，入行14年從沒演過老闆娘的她第一次在真實人生扮這個角色，在拍照過程想起最近自己上映的作品《華燈初上》中兩位媽媽桑—蘿絲媽媽（林心如飾）跟蘇媽媽（楊謹華飾）高明的交際手腕及管理能力，應用在拍照上果真表現出CEO的風範及強大氣場，郭雪芙表示：「這兩位『媽媽』無論戲中或戲外都是女強人的典範，是學習的榜樣。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-10 11:30:00
郭雪芙工作閒暇之餘最大興趣就是網購，由於自己巨蟹座精打細算及務實個性及「貨比三家不吃虧」精神，讓她總能找到許多實用又CP值高的商品，家裡總會囤許多「戰利品」的她，出道以來每個月花在買各類小物上就超過上萬元，更被友人私底下稱為「郭愛買」。也因此這次接到代言與廠商合作堪稱是「一拍即合」，除了請她擔任品牌代言人外，未來更打算邀請郭雪芙擔任「創意總監」。
而為了首次接掌品牌創意總監，郭雪芙坦言「萬事起頭難」，校長兼撞鐘的她舉凡商品名稱、種類都要管，甚至連形象照的拍攝都花了許多時間來回討論，她表示：「最難的地方就是要考量的很全面，不只是推銷出去的商品吸引人，還要考慮到商品延伸的價值，這些都在學習中。」為此郭雪芙特別翻了國內外大量的書籍及小物網站勤做功課，還去研究商業雜誌去參考其他創品牌業者的經營模式，下定決心斜槓當起創意總監的她一人當多人用，學習當「女強人」的她苦笑說：「創意總監真的不是人幹的。」
最近因飾演台劇《華燈初上》中帶點腹黑心機角色的漂亮寶貝「王愛蓮」，郭雪芙人氣爆漲，由於劇中角色被大家列為殺人犯重點嫌疑人之一，讓郭雪芙最近逢人就被喊：「人是妳殺的吧？！」接著又追問她「到底誰是兇手？」周遭朋友的入戲程度讓她覺得好氣又好笑，不過卻也「暗爽」在心，笑說：「很開心大家喜歡有點暗黑的Aiko。」
郭雪芙透露工作已滿檔到今年下半年，目前正在拍新戲的她打算農曆年好好地陪家人，她表示：「最近雖然很忙碌也覺得很幸福，不過還好劇組很貼心，有給一周的假期讓我好好回老家跟家人好好過年，過年應該都會宅在家，好好養精蓄銳和陪家人。」