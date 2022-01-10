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朱立倫面臨逼宮？侯友宜：好好做事才能夠贏得民意

▲新北市長侯友宜強調，現階段防疫為重，好好做事才能夠贏得民意的選擇。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.10）
▲新北市長侯友宜強調，現階段防疫為重，好好做事才能夠贏得民意的選擇。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.10）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-10 12:14:34

國民黨在台中市第二選區的立委補選失利，加上北市中正、萬華區立委林昶佐的罷免案也未過關，國民黨主席朱立倫儼然成為箭靶；對此，新北市長侯友宜強調，一切以防疫為重，「我們不要氣餒，好好的努力為國家、為人民努力的做事才是最實在的。」

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侯友宜今（10）日視察大賣場各項的防疫與人流管制措施，針對國民黨在中二選區的立委補選失利、北市罷昶未過及4大公投落敗，藍營內部認為朱立倫卸責，點名高雄市前市長韓國瑜取代黨主席；侯友宜回應，現階段把防疫做好，這才是全民最關心的，「我們最在乎的是不是能夠平安度一個好年」。

至於國民黨1個月內輸3次，現今的選情結構有點改變，國民黨還能「歲月靜好」嗎？侯友宜認為，好好做事才能夠贏得民意的選擇，現階段防疫先把它守下來，這才是最重要的本份；尤其新北在桃園的隔壁，守好這波的防疫，讓新北市、全國民眾可平安度過一個好年，才是最重要的事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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