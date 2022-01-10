異國風情濃厚！新住民作家馬尼尼為分享新住民繪本

《四方報》報導，具有作家和畫家雙重身分的馬尼尼為，在下週一（17）日、下午兩點到三點半，將到新竹市圖書館南寮分館分享她的新住民繪本故事。「馬惹尼」在馬來西亞的民間故事中，是個愛作白日夢而不切實際的人，在馬尼尼為筆下更增加了可愛的想像，馬尼尼為將以繪畫演示教學，並搭配介紹木刻版畫製作和馬來傳統布料圖案的繪本元素，讓聽眾能充分感受馬來風情，從童趣繪本中更加認識馬來西亞文化。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-10 17:48:00
1980後出生的馬尼尼為，是馬來西亞柔佛州麻坡人，19歲赴台求學，畢業於台灣師範大學美術系、台灣藝術大學美術所。直至30歲後開始創作，馬尼尼為展現驚人爆發力，從2013年《帶著你的雜質發亮》開始密集出版，陸續有《我不是生來當母親的》、《貓面具》、【隱晦家庭三部曲】《海的旅館》、《老人臉貓》、《after》，以及《我們明天再說話》、《沒有大路》、《馬惹尼》與《吃風集》、《詩人旅館》、《我和那個叫貓的少年睡過了》等作品問世。
從散文、繪本、圖畫書到詩集，馬尼尼為成功跨越文學與藝術的領域，鎔鑄為自身獨特風格。家庭成為她最鮮明的創作主題，無論是原生家庭、婚姻或小孩，乃至於其全心鍾愛的貓，都在馬尼尼為筆下形蘊成最華麗的黑色美學。融合多元國家背景的馬尼尼為，將帶給大家她眼中的童趣繪本。