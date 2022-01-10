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甜蜜滋味｜揉入和風美學的巧克力　七見櫻堂以日式優雅打造幸福風味

甜蜜滋味｜揉入和風美學的巧克力　七見櫻堂以日式優雅打造幸福風味
甜蜜滋味｜揉入和風美學的巧克力　七見櫻堂以日式優雅打造幸福風味

行遍天下旅遊網

2022-01-10 14:30:41

開業十多年的人氣甜點專賣店「七見櫻堂」與一般可愛、華麗或是走精品路線的巧克力專賣店很不同，門口有富士山與日本天守的燈箱海報，一進門可看到招財貓、櫻花枝條、日本人偶與華麗花紋的風呂敷，每一處都展現濃濃的傳統日本氣息。

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▲還沒進店門，入口處的燈箱就展現了濃濃日本氣息。
▲還沒進店門，入口處的燈箱就展現了濃濃日本氣息。
以手工巧克力起家的七見櫻堂，主打純手工限量製作，不添加防腐劑或抗氧化劑的甜點，從小就很喜歡巧克力的主理人施博庶，希望能夠將日本人喜愛過節「重禮數」的傳統帶進台灣人的日常，而他認為巧克力風味多變有趣，是最容易讓人有開心、幸福感的食材，且也最適合分享、送禮與節慶聚會時享用。

▲好品質的手工巧克力，開業10多年來一直是人氣商品。
▲好品質的手工巧克力，開業10多年來一直是人氣商品。
巧克力職人　施博庶

從大學時期就深深著迷傳統日本美學，與主廚一起將日本職人精神帶入手工巧克力的製作，堅持、專注完成每一個令人產生愉悅、幸福感的巧克力。

店內的手工巧克力有醇厚的巧克力外殼包裹著調和東西方特色，餡料口味豐富、造型活潑多變的bonbon巧克力；人氣伴手禮商品－御銘酒造酒糖巧克力，在各種不同風味的酒糖面外面包裹一層巧克力糖衣，一口咬下除了感受到酒液的風味外，還有巧克力帶來的脆口感，有酒香沒有烈酒的辣口，與微苦巧克力碰撞出的絕佳滋味，讓人超有記憶點；還有，不同於以往傳統夾心餅，採用非洲迦納巧克力原料製成的濃味可可三明治餅，兼具餅乾酥鬆與蛋糕的細緻，也讓人忍不住一口接著一口，想把這些幸福的滋味裝進肚子裡！

▲好品質的手工巧克力，開業10多年來一直是人氣商品。
▲好品質的手工巧克力，開業10多年來一直是人氣商品。
▲御銘酒造酒糖巧克力：一口咬下，可品嚐到黑巧克力脆甜糖衣與液體酒香的多重滋味。
▲御銘酒造酒糖巧克力：一口咬下，可品嚐到黑巧克力脆甜糖衣與液體酒香的多重滋味。
▲濃味可可三明治餅：酥鬆餅乾夾著濃郁的黑巧克力餡，像蛋糕又像餅乾的絕佳口感，收買了一群巧克力迷。
▲濃味可可三明治餅：酥鬆餅乾夾著濃郁的黑巧克力餡，像蛋糕又像餅乾的絕佳口感，收買了一群巧克力迷。
店家資訊

七見櫻堂手工巧克力甜點專賣

地址：台北市大安區泰順街28號

電話：02-3365-2252

FB：七見櫻堂手工巧克力甜點專賣

時間：週一至週六12:00-20:30、週日12:00-19:00

消費：夾心巧克力6入禮盒390元、御銘酒造酒糖巧克力6入禮盒390元、濃味可可三明治餅6入裝210元



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