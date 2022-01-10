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以手工巧克力起家的七見櫻堂，主打純手工限量製作，不添加防腐劑或抗氧化劑的甜點，從小就很喜歡巧克力的主理人施博庶，希望能夠將日本人喜愛過節「重禮數」的傳統帶進台灣人的日常，而他認為巧克力風味多變有趣，是最容易讓人有開心、幸福感的食材，且也最適合分享、送禮與節慶聚會時享用。
巧克力職人 施博庶店內的手工巧克力有醇厚的巧克力外殼包裹著調和東西方特色，餡料口味豐富、造型活潑多變的bonbon巧克力；人氣伴手禮商品－御銘酒造酒糖巧克力，在各種不同風味的酒糖面外面包裹一層巧克力糖衣，一口咬下除了感受到酒液的風味外，還有巧克力帶來的脆口感，有酒香沒有烈酒的辣口，與微苦巧克力碰撞出的絕佳滋味，讓人超有記憶點；還有，不同於以往傳統夾心餅，採用非洲迦納巧克力原料製成的濃味可可三明治餅，兼具餅乾酥鬆與蛋糕的細緻，也讓人忍不住一口接著一口，想把這些幸福的滋味裝進肚子裡！
從大學時期就深深著迷傳統日本美學，與主廚一起將日本職人精神帶入手工巧克力的製作，堅持、專注完成每一個令人產生愉悅、幸福感的巧克力。
店家資訊
七見櫻堂手工巧克力甜點專賣
地址：台北市大安區泰順街28號
電話：02-3365-2252
FB：七見櫻堂手工巧克力甜點專賣
時間：週一至週六12:00-20:30、週日12:00-19:00
消費：夾心巧克力6入禮盒390元、御銘酒造酒糖巧克力6入禮盒390元、濃味可可三明治餅6入裝210元
這篇文章 甜蜜滋味｜揉入和風美學的巧克力 七見櫻堂以日式優雅打造幸福風味 最早出現於 行遍天下旅遊網