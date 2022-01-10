【搶救少子化危機系列】每個孩子都是未來社會生力軍，營造安全感！讓更多人樂於擁抱家庭

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其實，台灣潛在父母親們要面對的社會經濟問題不只是高房價，低薪，所費不貲的養育、教育支出，也常影響生育意願。
當人們對自己的經濟未來感到恐懼時，他們不太可能冒險生孩子。如何改善「未來爸媽」的社會經濟安全感？
如何協助「未來爸媽」為台灣養育下一代，而不是讓這群年輕人在成家、立業、生兒育女之間抉擇，成為台灣解決少子化的重要課題。
社會經濟因素，影響成家育兒意願
首先，「無房產、無生產」這個現象不僅呈現在網路調查上，從我國各縣市生育率分析也可見端倪！
內政部人口統計資料顯示，雖然整體國人生育率持續下滑，但包括桃園市以及新竹縣市，不僅生育率持續維持在全國平均值以上；今年10月份最新統計，這三個地方的六歲以下幼兒占比亦分居全台前三名。
進一步對比房價可以發現，今年第2季新竹縣市的房價所得比為8.26、7.42倍，桃園則是7.58倍，不僅遠低於雙北市的15.79倍與12.13倍，也低於全國平均值9.07倍。換句話說，這幾個地區年輕人的收入相對買得起當地的房子，也相對有較高的生育率！
對此，前台大社會系教授薛承泰認為，這個問題同時得要解決「消費主義」！他指出，從近年的薪資整體報導可以發現，年輕人無法如同他們的父母一代能把七成的薪資變成存款，原因包括消費主義盛行，「生活開銷很大，手機幾年就要換一次，生個孩子、坐個月子都花錢，因為同儕壓力，大家都這麼花。」「存錢困難的情況下，房價就相對顯得更高。」
值得注意的是，台灣「未來爸媽們」要面對的社會經濟問題不只是高房價！另外還有低薪、以及所費不貲的養育、教育支出。
行政院主計總處105年婦女婚育與就業調查報告顯示，0歲至未滿3歲幼兒送托保母及私立幼托機構，平均每月費用約新臺幣1.6萬元至1.7萬元，占家庭可支配所得19％至20％！
雖然近年政府推出一系列措施，幫助年輕家庭包括育兒津貼、托育補助、幼兒園就學補助，但「津貼太低」、「找不到好的保姆、幼兒園」仍然是網民討論區中影響生育意願的前十大熱話題。
托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴指出，目前我國雙薪家庭非常多，對我們來說，第一步就是希望政府建置更多的公共托育服務。「托育以及育嬰假兩件事情，對於目前低生育率的現況來說，都是非常重要的！」
「有足夠的托育服務，才能支持媽媽出來工作。」她強調，而且是「平價、普及、優質，非營利的公共托育。」
「平價」、「普及」、「優質」的公共托育是重點！
特別是近年因為高度競爭性的「教育熱」，導致家長必須花更多時間與精力於教養，甚至為了讓孩子在昂貴、高度競爭性的教育體系下成功，往往只選擇生一胎。
黃喬鈴指出，教育熱讓家長會覺得「不要讓孩子輸在起跑點！」要從小開始培養、灌輸未來用得到的知識。但對於學齡前的小孩來說，「這段時間更重要的是習得社交能力、情緒管理能力以及認知能力，而不是會算數學、會講英文。」
真正的不輸在起跑點上，是每個孩子都能擁有優質、平價的托育服務。「大家是互助、共榮、社區大家庭的概念。而不是相互競爭。」
要有一個觀念，也就是—對社會來說「孩子是公共財」，優質照顧是不可或缺的公共財。
「你的員工也是某個家庭的孩子，妳工作的同事也是別人的孩子！」當家長能夠好好養育出一個快樂、健康、成功的孩子，受益的會是身邊的各種人，對社會整體有效益。
五寶媽：生孩子是自然而然，養孩子是順其自然
雖說台灣生育率下滑，但還是有年輕夫妻、願意擁抱家庭，甚至有人孩子一個接著一個生。究竟這些多寶爸媽們，又是在什麼樣的動力驅使、擁抱甜蜜的負擔？
外表看起來就像個大學生的五寶媽moin說，「說實話，那時候真的沒多想教養成本的問題！」就像她部落格首頁寫的，「生孩子是自然而然，養育孩子的歷程是順其自然。」她的五個孩子都不是計劃生育。
「本來以為多個小孩不過多個人吃飯。但直到孩子陸續上幼稚園、唸小學，帶著孩子參加活動才驚覺，當初想的太簡單。」「別人的孩子學各種才藝、英文講得嚇嚇叫，我們家孩子小一才開始學ABC。」「但是想想每個才藝班，其實都不便宜！」
不過，其實總會找到解決的方法，不管是從網路找素材，或是自己動手做。更重要的是，她在當了全職媽媽之後，反而找出自己的更多可能性。從個性上的改變，到自己的成長。「如果我還在職場，大概也就一直只會是一個基層行政工作人員。」
但全職在家後，不僅參與孩子成長，也成為一個部落客，從文字影像紀錄、到學習剪輯製作影片，甚至拿到健康管理師證照。從媽媽這個角色開始，反而讓她發掘自己更多的可能性！
而就像她的手機裡永遠只來得及紀錄孩子們打鬧後言歸於好的笑顏、整理乾淨的肇事現場，「在所有的辛苦之後，孩子們永遠是最甜蜜的那個責任。」與孩子相處的點滴，金錢永遠換不到。
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