竹縣創新抗疫 防疫旅館深喉唾液採檢

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，配合疫情指揮中心春節防疫旅館採檢專案，中醫大新竹附醫和新竹縣政府合作，以深喉唾液PCR採檢。院長陳自諒感謝新竹縣政府鼓勵創新的採檢作法，提供返國鄉親多一種選擇，並且指出三大優點，首先是維持新竹縣春節期間的醫療量能，減少醫護人員到旅館採檢的接觸風險，同時，旅客免受戳鼻之苦，且透過視訊於個人房間完成採檢及檢體袋消毒等流程，避免交叉感染，對防疫旅館人員也多一層保障。此專案到今年2月28日，院方預計在6家防疫旅館，採檢約530人。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-01-10 15:42:47｜2022-01-10 15:48:07
檢驗科主任楊晶安表示，以深喉唾液採檢，不只可以減少醫護人員到旅館採檢，和受檢者接觸的高風險，也節省醫護人力，在春節期間保留醫療量能優先處理急重症病患。另外，院方在前一天會透過簡訊，向民眾提醒採檢時間以及注意事項，民眾根據簡訊的連結進入網址，透過視訊，由院方同仁先確認身分，再解說如何操作，確認採檢的步驟符合標準，接者進行檢體打包，消毒，再放到房間門口指定位置，由防疫旅館人員收集檢體包，最後交由防疫計程車以標準檢體傳送箱送到院方，每天視訊採檢時間08:30到10:30，預計下午四點以前結果出爐。
楊晶安主任指出，院方也提供中文和英文版深喉唾液採檢衛教海報以及影片，(
英：https://youtu.be/e8F9HIW7klg。中：https://youtu.be/qTpAFC4bL1k)
提供民眾在採檢前參考。採檢過程，曾經遇到一歲多小朋友，在母親的協助下，透過視訊同步引導完成高難度的任務，順利採檢。也遇過國際人士，同仁用英文嘛ㄟ通。