雙胞胎好可愛！試管嬰兒胚胎只植一個怕失敗？醫師：「好」胚胎搭配「好」環境，一次一個，懷孕率不打折！

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對此，醫師表示，近年胚胎培養技術比早年進步許多，慎選優質胚胎，一次放一個「好」胚胎，跟一次放兩個「好」胚胎相比，其實懷孕率沒有差別！而且，多放胚胎可能提高「多胞胎」妊娠機率，增加早產造成的母嬰風險。
選擇「好」胚胎 一次放一個，懷孕率沒差
「我先前至少就勸退了三對本來想要放兩個胚胎的夫妻，成功讓他們最後只放一個胚胎。」孕醫診所院長暨生殖中心負責人黎惠波醫師指出，這三對夫妻甚至一度想要放棄政府補助，只因為想多放胚胎。但我告訴他們，妳「放一個『好』的胚胎、跟放兩個『好』的胚胎，懷孕成功率其實是一樣的！」
「我們診所先前才有一名太太來植入她三年前冷凍的胚胎，生了第二個孩子。同一梯次的胚胎分兩次生，兩個孩子當兄妹，兩個都很健康！」「若一次放了兩個，或許會變成龍鳳胎，但能不能懷到足月，反倒變成一個變數。」經過勸說之後，「三對夫妻最終都只放了一個胚胎，也都成功懷孕了。」
黎惠波醫師說：「病人多半不知道雙胞胎、多胞胎的風險！」
依據國健署108年人工生殖施行結果分析報告顯示，我國人工協助生殖一年有一萬多個活產週期，其中約有四分之一是多胞胎。從出生體重來看，九成的單胞胎出生體重可以超過兩千五百公克，但雙胞胎當中卻有六成不到兩千五百公克；而三胞胎當中，九成以上不到兩千五百公克，其中更有三成是出生體重不到一千五百公克的極低體重早產兒。
「早產兒不只是出生體重低、住保溫箱而已！」黎惠波醫師指出，因為器官還沒有完全發育成熟就出生了，除了一開始哺育、照顧很不容易，有時候像是視力、肺部、聽力，甚至腦部後遺症等問題都可能伴隨孩子一輩子。而且母體懷多胞胎，相關妊娠合併症風險也會增加。「雙胞胎、若還是早產雙胞胎，照護的困難，甚至可能夫妻必須有一人要全職在家照顧，期間要付出的心力、經濟上的負擔，也可能因此夫妻失和！」
多放胚胎，多胞胎機率高，早產風險也高。
重點是「我也無法判斷誰能懷到足月」他指出，「有些人個頭看起來很大，偏偏還是早產。」
黎惠波醫師提起早年有一對不孕夫妻，「患者先生來跟我打招呼，說是要去美國接兩個孩子。原來，他太太懷著雙胞胎到美國待產，結果早產，兩個孩子住進加護病房。他因為是軍訓教官，學期當中無法請假出國，獨自在台心急如焚，到了暑假趕忙請准了假，去把小孩接回來。孩子是接回來了，代價是賣了房子籌的醫藥費！」
黎惠波醫師說，自己三十年來不只做不孕治療，也從事接生工作，一路跟著病人走下去，所以他很早就看到了這個現象。很早就開始施行「單一胚胎植入」。
但只放一個胚胎，不會影響懷孕率嗎？黎惠波醫師指出，早年胚胎培養技術沒有現在這麼好，所以會一次植入多個胚胎。他說，「以前胚胎只能培養到第二天、第三天，不像現在可以養到第五天、第六天」再加上以前冷凍技術沒有那麼好，冷凍胚胎解凍之後的存活率可能只有六成左右。「胚胎沒法繼續養、凍了又擔心解凍不會活，醫師滿手胚胎，所以就會多放。」「在那樣的時空背景下，醫師想要多放，主要就是為了追求成功率。」
現在反倒病人想要「雙胞胎」、「龍鳳胎」，有時還得要跟他講半天、慢慢勸，才能勸退「讓他們分兩次生！」
為什麼說一次植入一個跟植入兩個，懷孕率其實是一樣的呢？黎惠波解釋，簡單的說，胚胎放入子宮後，要成功著床有兩個條件，一個是胚胎要好、另外一個是著床環境的子宮內膜接受度要好。當兩個條件都很好的情況下，著床發育的機率就高。「同一個內膜，放兩個『好』的胚胎，其實是雙胞胎機率高，懷孕率一樣。而且重點是，即便內膜好、胚胎好，也未必百分百會懷孕。如果剛剛好就是不會懷的那一次，不就一次損失兩個優質的胚胎。」
善用新科技！經驗搭配AI，協助挑選優質胚胎
所以，首先是要善用經驗與科技，慎選胚胎！黎惠波醫師指出，早年完全就是靠外觀，現在不只是看外觀，還可以做植入前的胚胎切片確定染色體是否正常，還可以利用培養箱進行縮時攝影！
「早年是好幾個人的胚胎，住同一個培養箱，每次胚胎師打開培養箱，只能趕忙把胚胎拿出來，快速看一下。但箱門這麼一開一關，培養箱內要三分鐘才能恢復平衡，這時候其他住一起的胚胎難保不受影響！」
但現在，「每個人的胚胎一人住一間，而且還有攝影鏡頭每十五分鐘就拍一張照片，做成動態的縮時影片之後。讓我們可以看到，『啊！原來兩個胚胎外觀上看來雖然都有四個細胞、看起來很漂亮，但是其中有一個胚胎其實不是二分裂為四，而是一分裂為三、加上一個沒分裂。』所以，以前會以為兩個胚胎一樣好，有了動態縮時就知道，兩個胚胎分數完全不一樣！」甚至觀察多了之後累積大數據，還會有AI學習功能可以幫每顆胚胎打分數。「以前是靠分裂快、外觀長得漂亮選胚胎，現在甚至機器可以協助優選胚胎！」
營造好環境，選對時間，胚胎好著床
總之，選了一個好胚胎，接下來就是算準植入時間。一般來說，就是抓到內膜厚度夠漂亮、抽血檢測荷爾蒙又符合，就可以選定植入時機。若是反覆著床失敗，放了胚胎就流掉了，就可以多做一些檢測來幫助提高下一次著床成功率。
若病患年齡介於36-39歲之間，不算年輕但胚胎不少，不知放哪一顆胚胎好時，也可以考慮以PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）來確定染色體正常。
又例如，若是有多囊性卵巢患者，靠自然週期不容易抓到植入時間點，則可以利用HRT賀爾蒙取代療程（Hormone replacement treatment）來準備內膜，在內膜長至夠厚的時候，給予黃體素啟動內膜，植入胚胎，讓胚胎可以著床。
「以我們診所統計，去年四月開業到今年九月「單一胚胎植入」的比例是62.2%而「單一胚胎植入」的懷孕率是52.9％。」所以說，如果條件適合選擇優質的胚胎一個、一個放，一樣可以有不錯的懷孕率。當然，年齡也很重要，好「孕」趁早，建議想孕夫妻必要時儘早尋求人工生殖機構協助，趁著現在有政府補助，爭取好孕成功機會！
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