久坐屁股痛是哪裡出問題？物理治療師指３大可能，４招助改善！

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為什麼會久坐屁股痛？物理治療師指３大可能
簡文仁物理治療師表示，久坐屁股痛的原因繁多，主要可分成三大方向，包括了神經、骨骼、肌肉。神經例如民眾常聽到的坐骨神經痛，骨骼如椎間盤突出、脊椎側彎等，肌肉則如梨狀肌症候群，而身體是一組的，因此久坐屁股痛有可能是其中一者出問題，也有可能是兩者、甚至三者所引起。
簡文仁物理治療師以常聽到的坐骨神經舉例說明，坐骨神經範圍廣泛，從腰椎延伸經過臀部、再到大腿、小腿等，中間也經過臀部肌肉，而梨狀肌正是臀部的深層肌肉，當梨狀肌因為姿勢不當等各種原因引起發炎、腫脹，自然就會引起不適，且也很有可能壓迫到坐骨神經，神經和肌肉便會一起出現疼痛。
久坐屁股痛是哪裡出問題？簡單３招初步檢視！
簡文仁物理治療師表示，民眾若要自行觀察是哪裡出問題，可透過幾個簡單的方式進行。例如若是和脊椎有關，一般而言腰部也會疼痛；而若是肌肉，大多與梨狀肌有關，可試著坐姿翹腳，翹腳的腳踝貼近平放腳的膝蓋，身體往前傾，此姿勢會拉扯到梨狀肌，若會疼痛就很有可能是梨狀肌的問題。而若是坐骨神經，通常也會出現大腿、小腿刺麻的感覺。不過，也再次提醒，久坐屁股痛的原因繁多，上述三種測試方式僅是大方向，且僅有肌肉問題是民眾可以透過日常簡單的方式進行改善，神經、骨骼需經過專業醫師評估，因此若長時間沒有改善，應盡早檢查以利治療。
４招改善梨狀肌症候群，有助解除久坐屁股痛！
民眾若自行檢查，發現可能是梨狀肌出問題，簡文仁物理治療師表示，改善方面可從四大方向著手。首先自然是要盡量提醒自己坐姿端正，並且避免坐太久，通常建議一個小時就應起來動動身體、伸個懶腰，也讓臀部肌肉得以休息。另外也可以透過伸展方式舒緩及預防，前述所提到的「翹腳伸展」除了可以測試，也可以伸展梨狀肌，而若環境許可，也可以讓身體躺著進行。除此之外，也可用按摩的方式進行改善，方法例如使用筋膜槍，或是網球滾動於患部，可坐著或躺著進行，網球軟硬度剛好，是常見用來按摩的生活小物，也可以用其他軟硬度相似的物品。若是要以手按摩，則建議可用指節，如此較有利按摩到深層的梨狀肌。
也再次提醒，久坐屁股痛的問題原因多，若自行檢查、改善遲遲未見效果，應盡早檢查，找出背後真正的原因，必要時透過物理治療、超音波治療等方式改善，才有利讓自己盡早脫離屁股痛的窘境。
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