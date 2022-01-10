留在台中不走了！陳柏惟：政治不是一直想下一步去哪

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陳柏惟感冒尚未痊癒，今陪林靜儀掃街謝票，他說，自己2年前當選後就告訴服務團隊成員，下一戰是風聲戰、要遏制地方勢力散播謠言，因此任內跑得很勤、設很多服務處，「後來還是被罷免了」。他要將失敗經驗累積的心得傳給林靜儀，「讓她知道敵人是誰、該做什麼風格的戰備，等這些都完成，才會想自己下一步去哪裡。」
他話鋒一轉：「坦白講，政治不是一直想下一步去哪裡。當初我高雄市議員落選，沒想到會來台中打拚、當立委也沒想到會被罷免。我不會急著想下一步在哪裡，把身體練好練強壯、謙虛學習，時間到如果能盡一份心力，就會再出來。」林靜儀在旁補充說：「他絕對閒不下來啦！」
陳柏惟說：「對於我的未來，大家給了很多建議與想像，每個想像空間各有專業，但我不太會說我做不到的事情。現實的一面是，自己在政治場域需要更多經營、接觸與學習，接下來的時間，訓練與教育是最重要的事情。」
記者問他，昨晚與林靜儀的深深擁抱代表什麼意義？他秒恢復無厘頭：「我應該很好抱啦！不好抱就不會…」引得林靜儀尷尬大笑：「互相鼓勵啦！」陳柏惟接著說：「只有在戰場存活下來的人，才能體會那種戰鬥心情；有些覺得不對的，也不能跟民眾抱怨、跟團隊發牢騷。只有經歷過的人才知道辛苦在哪裡。」
他繼續吐槽林靜儀：「互相鼓勵是你自己覺得，我是真的很感謝你好不好！」他拍拍林靜儀的肩說，很謝謝她願意接受他的推薦來到中二，讓他可以放心交付對選民的責任；因為彼此真心信任，別人沒有見縫插針、破壞合作關係的機會。林靜儀似乎不太習慣他的真情告白，窘回：「真的喔！團結一起合作啦！」