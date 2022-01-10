吳怡霈重回主播台　親揭糾纏多年惡夢「很可怕」

《國際橋牌社2》上周六播出第五、六集數，即將進入劇情高潮，收視人口數達52.72萬人，最高收視率來到0.96，其中馬祖軍事線的故事線發展引起廣大迴響；楊烈準備全英文演說，苦笑「全身細胞死了大概三分之二」；吳怡霈再次坐上主播台，竟喚起糾纏她多年的惡夢。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-10 17:11:37
本周劇情重現李登輝總統在1995年於美國康乃爾大學演講中所提到的「民之所欲、長在我心」演說，引發當時國際關注。飾演劇中黎清波總統的楊烈，也為了這場演說下足功夫，全英文的演說台詞，遇到在現場需要進行調整，讓楊烈苦笑：「這不是小狀況，是狂風暴雨，我全身細胞死了大概三分之二。」楊烈表示雖然理解現場修詞很正常，但因為這是正式演講，所以新詞多帶有政治意外的專有名詞，會比較不熟悉，表示：「所以對於這些臨時加進來的新詞，就會絞盡腦汁。」
吳怡霈在進入演藝圈之前身分是記者，過去也曾做過主播台，這次在《國際橋牌社2》中再次重拾老本行，飾演BTV電視台當家新聞主播。吳怡霈興奮表示：「很開心哎，進入這個拍攝場景就心想『哇！這是我的局』。」還透露其實主播台對她而言是糾纏多年的惡夢，表示：「其實當初離開之後，就常常會夢到自己正坐在主播台播報的場景，正在live報到一半的時候，前方字幕機會突然消失，就會覺得很可怕。」也提到幸好這次在拍攝過程中劇組都很專業，緊盯著前方字幕機的字都正常顯示，沒有讓惡夢成真。
《國際橋牌社2》收視高點落在蘇父將潘天堂從軍中所寄出的信還給了蘇婉甄，讀著一封封手寫信體會其軍旅生活中的喜樂哀愁，許多網友也表示看了相當有感觸；其中40歲以上男性族群討論更是熱烈，該族群的收視率高達1.30，紛紛留言寫道「軍事線真的想起以前在小金門當兵時候」、「當兵氣氛有拍出來」、「以前都要幫忙喬天線真的很煩」、「當兵線的真的演真好」、「讓我想到過去當兵的日子都想哭了」。