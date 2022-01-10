酒駕釀1死3重傷　高市社會局撥付第一批代收捐款

林姓一家人去年底在河東路遭酒駕者衝撞造成1死3重傷事故，高雄市政府社會局協助開立社會救助金專戶「代收指定捐款」，各界愛心捐助踴躍，陳其邁市長亦捐助10萬元助傷者及家屬生活重建，社會局彙整1月4至7日已入帳並完成核對的款項，合計1322筆共792萬9813元整，以開立支票的方式，由社會局副局長葉欣雅將捐款支票交給林家家屬。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-10 18:39:04
社會局指出，自酒駕事故發生後，市長陳其邁立即指示社會局派社工人員關懷協助家屬，協助安排臨托資源，讓家屬可以放心的在醫院照顧家人; 陳其邁也自掏腰包，捐款10萬元協助林家，除長庚醫院全力支持林爸爸和2姐妹接受治療之醫療費用，社會局也媒合英倫牙醫體系，捐助姊姊所需全口牙齒重建費用，並安排法扶律師提供車禍理賠、相關法律問題諮詢等，協助家屬度過難關。
收到第一批的市府代收捐款，林家家屬流淚表逹對各界愛心的感謝，家屬說，車禍發生的當下，面對一家四口剩三口，他們非常痛心和心碎，隨之擔心面對後續的醫療復健照顧及生活重建等費用，還好有民眾的愛心捐助，讓已退休健康欠佳的兩老，不用再煩惱相關的花費，家屬謝謝各界捐助，也感謝高雄市政府的全力協助；社會局表示，目前捐款仍持續增加中，後續帳務彙整確認後，分批轉交給家屬運用，社工也將持續關懷，協助家屬回復自立的正常生活。