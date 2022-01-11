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迴轉壽司吃哪間內行？老饕喊出「黑馬」答案　3優勢征服

▲日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖。（圖／取自 PhotoAC ）
▲日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖。（圖／取自 PhotoAC ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 07:53:03

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，但吃過這麼多間迴轉壽司的你，哪一間才是你心目中的霸主呢？近日，就有網友討論「台灣迴轉壽司的霸主是誰？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「台灣開了許多迴轉壽司，台派有爭鮮、點爭鮮，日本來的有藏壽司、Hama、壽司郎、金澤、海壽司，價位上來說爭鮮最便宜，菜單上藏壽司選擇最多，那台灣迴轉壽司霸主該選哪間才對？」

▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇。（圖／記者張嘉哲攝）
▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇。（圖／記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「爭鮮味噌湯最強」、「爭鮮不難吃也不坑，我是覺得好吃」、「壽司郎日本便宜貨，來台灣變高級壽司.....」、「爭鮮價格最實在吧，味噌湯好喝」、「爭鮮的鮭魚很不錯啊」、「爭鮮鮭魚不輸其他間比較貴的」、「爭鮮才是最強的吧，其他後面進來的價格都慘輸」、「爭鮮不會是最好吃，但價格最贏」、「爭鮮鮭魚、鮭魚肚確實都很可以，但飯沒其他間好吃，茶碗蒸也還行」。

綜合網友意見，多數人認為「爭鮮」才是台灣迴轉壽司霸主，因其「優勢」在於「價格相對較其他間便宜，CP值比較高」、「單品味噌湯、茶碗蒸最好喝」、「鮭魚的口感也相較其他間更好吃」；不過，也有不少老饕點名「壽司郎」，透露其炸物以及甜點則是迴轉壽司界最強，完全端看客人比較注重哪個面向來做選擇。（編輯：張嘉哲）

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