藝術家許賓香率學生聯展 「春之頌」期許新年平安喜樂

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姊妹檔旺宏教育基金會執行長張宜如和中國醫藥大學新竹附設醫院執行長張宜真，以及母女檔張宜真的女兒蔡彤恩三人首度共同展出。張宜如的創作「踏浪」是在去年三級警戒時為抒發心情所繪製，以她最喜歡的大海為場景，描繪和妹妹在海邊玩水嬉戲，象徵姐妹情深，也紀錄倆人在疫情前曾一起至義大利西西島探訪的歡樂時光。
這次參與聯展的展出者有許多都是來自科學園區的科技人，另外還包括生醫、教育、金融、建築、大型連鎖餐飲業等高階主管，年齡層橫跨小一生至七十多歲退休人員，有姐妹檔、姐弟檔、母女檔、爺孫檔。他們除了在各自領域發揮所長，更對繪畫展現相當的熱情，他們的多元創作讓大眾更能體會藝術融入生活的最佳實踐。
許賓香從事創作30餘年，獲獎無數，包括全省美展獲油畫類第一名(省政府獎)及全國油畫展金牌等等。其展覽經歷非常豐富，除了個展10餘次外，國內外的大型聯展也不勝枚舉。她的作品廣受各界好評，除了國家美術館典藏外，地方上的文化局及諸多私立畫廊和美術館皆有收藏，曾獲殊榮代表國家南向政策代表國家美術館典藏作品做為文化交流，今年並獲邀於義大利威尼斯雙年展展出，11月16日也將在新竹縣文化局舉辦優秀藝術家薪傳個展。
除了在藝術領域有所成就外，許賓香在教學上也付出很大的心力，有很多學生已是藝術領域裡的菁英。25歲時成立藝術工作室(丘普畫室)，也曾在台積電、科學園區管理局、國立勤益科技大學及新竹教育大學(現清華大學)以及新竹市文化局、新竹縣文化局等單位傳授相關的藝術課程及油畫的創作技法，桃李滿天下。