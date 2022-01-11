三連敗、萊豬翻盤警訊！賴士葆：藍營縣市長沒人能樂觀
台中立委補選、林昶佐罷免案讓國民黨吞下雙敗，國民黨立委賴士葆表示，對於年底的選舉，沒有任何一個藍營執政的縣市長，可以因為目前民調顯著領先而樂觀。「全黨打一人、全黨救一人」都無濟於事，因為這不會改變事實，相形之下，藍營的戰略、戰術當然有檢討改進空間。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-11 10:31:31｜2022-01-11 10:34:30
賴士葆昨晚指出，政治原本就是極其複雜，黨中央和地方選區都各自有盤算考量，以至於無法團結同心。輸了只能說自己努力不夠，只能檢討，整理好沮喪心情往前走。四大公投的教訓殷鑑不遠，回顧反萊豬投票前民調贏了三成，都可以被民進黨操作到逆轉輸掉，這就是一個極大的警訊，在這樣的大環境之下沒有任何一個藍營執政的縣市長，自以為目前民調顯著領先而可以有樂觀的理由。
賴士葆指出，最近所有的選戰，國民黨面對的處境，是全面掌握資源和權力的民進黨運用國家機器輾壓、空軍、陸軍全面轟炸，府院黨、網軍、側翼傾巢而出，親綠媒體連番轟炸幾十天，連司法都加入戰場，連祖墳都快被挖出來。
賴士葆說，身為最大在野黨的國民黨愧對支持者，因為沒有一個強大的在野黨監督制衡，只能坐視一黨獨大的民進黨繼續顢頇坐大，鯨吞蠶食民主的基石，眼看民進黨打著民主反民主讓台灣走向威權的體制，國民黨責無旁貸要肩負力挽狂瀾的重任。