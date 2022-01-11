春節加8.8億！大樂透360組百萬連15天開獎、威力彩加2億
為迎接即將來臨的金虎年，台灣彩券公司今（11）日宣布今（111）年春節加碼總獎金新台幣8.8億元，創近5年新高、也是史上第二高，其中最受歡迎的「大樂透」自1月28日起加碼360組100萬「春節大紅包」獎項，而且連續15天每天開獎，也是史上最長連續開獎天數紀錄，而威力彩自1月24日頭獎視實際累積金額機動加碼2億元，另每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」1月22日至2月6日獎金加碼16天，預估銷售可望比平時增加3成。此外，6款新春應景刮刮樂也在今日同步上市，包括頭獎及100萬元獎項個數創新高的「1200萬大吉利」等新品，總獎項超過1480萬個，總獎金約82億元。
記者顏真真/台北報導
2022-01-11 11:06:26｜2022-01-11 11:12:38
台彩董事暨發言人黃志宜今日表示，「大樂透」自1月28日起至2月11日連續15天每天開獎，創史上最長連續開獎天數紀錄，民眾天天都有機會抱走億元頭獎、晉身億萬富翁外，還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自1月28日起至2月1日每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，加碼金額3.6億元。
如果1月28日起至2月1日360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日（元宵節）為止。
同時，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，自1月22日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼、「猜大小」與「猜單雙」猜中「單」或「雙」的玩法獎金倍數由6倍提高為7倍。
至於「威力彩」春節則採機動加碼，1月24日至3月24日若「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。黃志宜說明，由於目前威力彩頭獎已上看4.9億元，如果在1月24日至3月24日威力彩頭獎開出來，屆時下一期頭獎就會機動加碼2億。
6款新春應景刮刮樂也在今日同步亮相，最受矚目的是睽違2年再次發行的「1200萬大吉利」刮刮樂，每張售價1000元，共有5個頭獎1200萬元及150個二獎100萬元，頭獎與二獎獎項個數均為歷次發行最多，總中獎率高達70%；每張售價500元的「好運爆棚」券面以金虎咬金幣象徵財源滾滾，多達15次中獎機會，共有5個頭獎500萬元。
每張售價200元的2款刮刮樂新品各具特色，「虎來旺」最高獎金10萬元500個，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎，「鴻運當頭」券面滿佈開運紅包，象徵新春財氣滿滿好運到，頭獎200萬共有6個；每張售價100元的「金骰子」及「超速777」，簡單好玩又討喜。