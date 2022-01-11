史上最多！去年春節大樂透開出9次頭獎、11注中獎

台灣彩券公司今（11）日宣布今（111）年春節加碼總獎金新台幣8.8億元，其中最受歡迎的「大樂透」自1月28日起加碼360組100萬「春節大紅包」獎項，而且連續15天每天開獎，預估可增加3成銷售額。而根據台彩統計，去年春節期間大樂透更開出了9次頭獎，也是史上最多，中獎總注數11注亦創史上最高。
記者顏真真/台北報導
2022-01-11 12:30:39
今日春節加碼，「大樂透」自1月28日起至2月11日連續15天每天開獎，創史上最長連續開獎天數紀錄，民眾天天都有機會抱走億元頭獎、晉身億萬富翁外，還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自1月28日起至2月1日每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，加碼金額3.6億元。如果1月28日起至2月1日360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日（元宵節）為止。
值得注意的是，去年春節大樂透也連續13天開獎，活動期間亦加碼360組100萬元。根據台灣彩券統計，去年春節大樂透加碼活動期間共開出9次頭獎，為史上最多，共有11注中頭獎，包括去年2月10日開在台中霧峰區的5.39億元，投注金額100元自選號；去年2月11日開在桃園大溪區1億元，投注500元電選號；去年2月12日開在台南市中西區及台北市大同區，各得0.5億元，分別投注250元及50元電選號。
另外，去年2月13日開在高雄苓雅區1億元，花4200元電選包9個號碼。不過，黃志宜說，原本這名中獎人是要包8個號碼1400元一千四百元，但代理人打錯，打成系統9，結果多2千多元，但也因此才有機會中1億元大樂透。
此外，2月14日台中市太平區開出1億元大樂透頭獎，投注金額200元電選；2月15日在宜蘭縣礁溪鄉開出1億元大樂透，投注金額50元電選；2月17日開在台南市北區1.08億大樂透頭獎，投注金額3500元，自選包7個號碼（多期投注10期）；2月19日開在台中市北屯區及台北市中山區，各得0.5億元，分別投注金額250元自選及50元電選；2月23日開在高雄市鳳山區1.12億元，投注金額100元電選。