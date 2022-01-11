朱立倫強勢主導縣市長提名　侯友宜：為國家人民做事為重

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新北市今日重啟疫苗的預約系統施打第3劑，但第一階段只開放3天，如若民眾沒有辦法配合時間，是否會再開放？侯友宜回應，新北市除預約平台的3萬劑外，還開放給37家的醫療院所、415家的診所，及成立機動接種站；同時也特別呼籲中央，能夠快速補充疫苗的量能，讓全民都能夠快速的接種。
中央宣布長程航班的旅客進行落地採檢，但第一班就有4個確診，目前都是送雙北，新北會不會擔心醫院負擔的問題？侯友宜回應，阻絕於境外絕對是不二法門，也謝謝中央快速調整策略，落地快速PCR採檢是對的，不過也要針對高風險，尤其入境染疫比較多的國家，做好彈性加嚴的處理。
侯友宜解釋，隨疫情變化、全球轉換，針對加嚴落地快篩PCR的國家，隨時做好彈性的調整，更重要的是要輕重症分流，減少醫療量能的負擔，尤其這幾天的高峰期，新北的醫療量能已快達一半；防疫永遠是跟病毒、時間作戰，最重要是哪些會造成台灣在破口上再進到國內，隨時做好彈性調整。
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