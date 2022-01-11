COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／勇士巔峰還很長？勇士老闆：我叫Curry和Brady看齊

▲金州勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-11 15:14:23

無論是不是金州勇士隊的球迷，肯定都會對Stephen Curry宣布退役的那一天到來而感到有些憂鬱。這位史上最偉大的射手球風很具觀賞性，並且為球隊在上一個十年帶來無限輝煌。近期接受採訪時，勇士老闆Joe Lacob很有信心地認為自家球星還能保持巔峰一段不短的時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
生涯起步較晚的Curry，從2015-19年期間用三分球書寫無數紀錄，不少人認為他開創了一個時代，代表著高效率、無位置、強調空間的現代籃球精神，並以此影響著無數後輩。

不管是不是他的球迷，但熱愛籃球的人肯定都期待看到他能繼續在場上表演。但他還能持續最高水平多久呢？對此Lacob也給出了他自己的看法。

「我們的目標是在這個十年內繼續成就偉大。」Lacob接受《雅虎體育》採訪時說道，「我們過去擁有一個偉大的十年，而現在的目標則是為另一個偉大的十年做好準備。在接下來的幾年裡，Steph、Klay和Draymond仍處於在高水平上，希望他們能維持更長的時間。Andrew Wiggins只有26歲，還有Jordan Poole、James Wiseman、Jonathan Kuminga、Moses Moody這些人，我們有很多天賦需要培養，還有很多工作要做，但我們對此感到很興奮。」

這已經是Curry在NBA的第13個賽季，目前還不清楚這位勇士隊的超級巨星還會打多久，但Lacob希望他能追隨另一位NFL傳奇人物——Tom Brady的腳步，擁有一個傑出且持久的生涯。

Lacob說，「 Brady現在44歲了，我一直告訴Steph：他怎麼做，你就怎麼做。無論他做什麼，你都跟著做。可是誰知道呢？籃球世界正發生很大的變化，也許我想得比較樂觀。但我覺得Steph可以維持比我們大多數人想得更長的時間處於高水平狀態——或許Klay也行。」

Lacob認為勇士的核心球員應該還能維持「2-3年的巔峰」，而且對於球隊來說得好消息是，他們也能同步讓他們陣中的年輕人成長。「當然如果他們能維持更久的時間，那就更好的，也許是3年以上。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀