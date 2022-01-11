NBA／勇士巔峰還很長？勇士老闆：我叫Curry和Brady看齊

我是廣告 請繼續往下閱讀
不管是不是他的球迷，但熱愛籃球的人肯定都期待看到他能繼續在場上表演。但他還能持續最高水平多久呢？對此Lacob也給出了他自己的看法。
「我們的目標是在這個十年內繼續成就偉大。」Lacob接受《雅虎體育》採訪時說道，「我們過去擁有一個偉大的十年，而現在的目標則是為另一個偉大的十年做好準備。在接下來的幾年裡，Steph、Klay和Draymond仍處於在高水平上，希望他們能維持更長的時間。Andrew Wiggins只有26歲，還有Jordan Poole、James Wiseman、Jonathan Kuminga、Moses Moody這些人，我們有很多天賦需要培養，還有很多工作要做，但我們對此感到很興奮。」
這已經是Curry在NBA的第13個賽季，目前還不清楚這位勇士隊的超級巨星還會打多久，但Lacob希望他能追隨另一位NFL傳奇人物——Tom Brady的腳步，擁有一個傑出且持久的生涯。
Lacob說，「 Brady現在44歲了，我一直告訴Steph：他怎麼做，你就怎麼做。無論他做什麼，你都跟著做。可是誰知道呢？籃球世界正發生很大的變化，也許我想得比較樂觀。但我覺得Steph可以維持比我們大多數人想得更長的時間處於高水平狀態——或許Klay也行。」
Lacob認為勇士的核心球員應該還能維持「2-3年的巔峰」，而且對於球隊來說得好消息是，他們也能同步讓他們陣中的年輕人成長。「當然如果他們能維持更久的時間，那就更好的，也許是3年以上。」