2千元刮刮樂全批光！已有28人中百萬 頭獎、二獎沒人中
每年新春刮刮樂最受歡迎就是大面額，台灣彩券公司今（11）日再推出6款新春應景刮刮樂，包括「1200萬大吉利」刮刮樂，共有5個頭獎1200萬元。至於最搶手、1月4日才上市的每張2千元「2000萬超級紅包」刮刮樂，上市3天就全部批售出去，不過，台彩董事暨發言人黃志宜表示，目前5個頭獎2千萬元及9個二獎「200萬元加BMW運動休旅車」都還沒有出現幸運中獎人，三獎650個100萬元，台彩已接獲通報有28名人刮中百萬大獎。
記者顏真真/台北報導
2022-01-11 15:28:37
台彩今日再推出6款新春應景刮刮樂，其中最受矚目的是睽違2年再次發行的「1200萬大吉利」刮刮樂，每張售價1000元，共有5個頭獎1200萬元及150個二獎100萬元，頭獎與二獎獎項個數均為歷次發行最多，總中獎率高達70%。另每張售價500元的「好運爆棚」券面以金虎咬金幣象徵財源滾滾，多達15次中獎機會，共有5個頭獎500萬元。
此外，每張售價200元的2款刮刮樂新品各具特色，「虎來旺」最高獎金10萬元500個，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎；「鴻運當頭」券面滿佈開運紅包，象徵新春財氣滿滿好運到，頭獎200萬共有6個；每張售價100元的「金骰子」及「超速777」，簡單好玩又討喜。
至於一向在春節限量發行、也最受青睞的每張2千元「2000萬超級紅包」刮刮樂，早已在1月4日發行，而且黃志宜透露，才上市3天就已全部批售出去，總金額130億元，不過，至目前為止，台彩客服還未接到頭獎及二獎中獎人預約領獎電話，倒是三獎已通報有28人刮中百萬元。
台彩今年新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」的頭獎、二獎、三獎個數均為史上最多，其中頭獎2000萬元有5個，比去年同款遊戲多2個，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」獎項共有9個，比去年多2個，民眾只要刮出汽車符號即可先領現金200萬元，再把BMW運動休旅車The X12022年式豪華版開回家，三獎100萬元有650個，比去年增加130個，總獎項逾450萬個，總中獎率69.33%。