中興醫院2護理師足跡曝光！男友也確診 在信義區當廚師
今天新增12例本土個案，其中有3例是來自台北市聯合醫院中興院區，包括2位護理師以及其中一位護理師的男友（案17570到17572），護理師男（案17572，）被列為指標個案，Ct值29，陳時中證實，是一名信義區的餐酒館廚師。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 15:33:56｜2022-01-11 15:54:13
案17570與案17571皆為護理師，Ct值分別13和15；指揮中心專家小組召集人張上淳表示，其中案17570這名護理師是上大夜班，上完班就回宿舍，沒有其他停留足跡，也沒有去便利商店，不過，她所照顧5位病人當中，有3人定序是Omicron病例，擔心傳播力比較強，會持續跟醫院討論，考慮進行大幅度的匡列隔離。
案17571為案17570的同事，1月6日接種第3劑疫苗，因同事發燒採檢PCR陽性，10日遭匡列接觸者採檢，個案匡列接觸者居住新北共4人，採檢後均為陰性。
新北市府也公布案17570與案17571足跡，案17570在5日到8日曾前往三重區的路易莎、清心福全；案17571在4到6日曾前往，三重區的全聯、老先覺、711等。
另外，案17572為案17570的男友，也被驗出陽性確診，已接種兩劑疫苗，指揮官陳時中補充，該男友是信義區餐酒館廚師，相關疫調正在進行中。
台北市衛生局說明，案17572在信義區餐飲業工作，目前通知職場清消，同職場員工4人匡列居隔，擴大採檢6人，合計10人採檢中，並將停業14天，以及通知發病前3天14名顧客採檢。（編輯：孫唯容）