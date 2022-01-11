林靜儀暫停謝票曝陳柏惟最新傷勢　醫：後腦撕裂傷

基進黨前立委陳柏惟今（11日）下午陪中二選區立委當選人林靜儀掃街謝票，宣傳車行經霧峰區吉峰路時，陳柏惟疑因重心不穩，從吉甫車上往後仰掉落馬路。林靜儀表示，陳柏惟目前神智清醒，但因頭有撞到，必須進一步觀察，謝票行程將暫時停止。
記者顏幸如／台中報導
2022-01-11 16:48:16｜2022-01-11 17:38:48
陳柏惟被送到林靜儀服務的中山醫大附設醫院救治，根據了解，陳柏惟右肩挫傷、腦後枕部有小撕裂傷須縫合、頸椎已進行電腦斷層掃瞄，要看X光片確定四肢是否有骨折。
陳柏惟在選前幾天受了風寒，一直強打精神助選。他曾在造勢晚會向群眾道歉，表示基進的紅色外套較薄，自己暫時須換黑色大衣禦寒，也因他今天穿得較厚，雖然掉下車時後腦勺著地，但多少增加一些阻力。
林靜儀表示，團隊都會確定安全帶扣上，才會出發謝票，除了安全帶，前面還有手把可以握，「我看到時他已經摔下去了、安全帶是扯開來的。事後看直播影片，他的手剛好沒有扶著。」基進黨組織部主任李雨蓁表示，陳柏惟狀況穩定，正在進行相關檢查，已經通知陳柏惟的媽媽和堂哥趕來。
林靜儀說，陳柏惟比較高大，初步判斷拉扯加上地心引力，安全帶的強度可能不夠，所有掃街行程暫時中止。