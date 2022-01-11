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特企／新冠PCR檢驗　線上預約免掛號免排隊！

▲台美檢驗推出快速篩檢服務，採預約制，即到即採，能提供數位報告，最快二小時能完成新冠檢驗報告。（圖／資料照片）
▲台美檢驗推出快速篩檢服務，採預約制，即到即採，能提供數位報告，最快二小時能完成新冠檢驗報告。（圖／資料照片）

本報訊

2022-01-11 17:26:42

中央流行疫情指揮中心9日宣布，為因應國內疫情仍維持二級警戒至24日，全台各縣市政府也應本土確診持續延燒，各有相對應措施。

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對此台灣知名的專業檢測公司台美檢驗推出快速篩檢服務，採預約制，即到即採，能提供數位報告、紙本報告或是利用健保快易通 APP隨時查看報告結果等服務，增加民眾的便利性，最快二小時能完成新冠檢驗報告。且有別於醫院篩檢站，最大優點為民眾不須進出醫院，能減少與其他病患接觸的風險，期望與民眾及政府一同度過這次難關。

台美檢驗是前國立陽明大學教授蔡文城博士創辦，台灣本土最大的第三方檢驗機構，也是疾病管制署認可「嚴重特殊傳染性肺炎｣的檢驗機構，且為合格之「自費檢驗COVID-19指定機構｣，具有P2 plus負壓實驗室，使用高通量自動化檢驗設備，擁有極大的檢驗能量。

台美檢驗中心李秀霞協理表示，為減少感染風險，台美檢驗設立的採檢站位於戶外且獨立的空間，一般民眾只需要線上或來電預約採檢時間，採檢時每組間隔約20分鐘，包含採檢5分鐘、環境清消10分鐘及5分鐘緩衝，每個預約時段控制一人，如此可避免太多人員排隊採檢之群聚風險以及減少等待時間。意即民眾只要抵達台美採檢站，下車核對資料3分鐘、採檢5分鐘內(包含個人消毒作業)，全程8分鐘內完成即可上車離開，兼顧安全與效率。

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報，期望能夠有效將這波疫情防堵，再度還給國人安全的生活空間。

地址：新北市新莊區五工五路21號(台美檢驗)

台美PCR核酸篩檢說明：https://www.superlab.com.tw/own-expense-covid-19-screening/
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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