暖心！竹市議員李妍慧致贈熱飲慰勞疫苗施打站醫護

新竹市議員李妍慧今（11）日至新竹市政府新設的稅務局疫苗施打站致贈熱飲給醫護和服務人員，讓他們能夠在寒冷的冬天，暖心也暖身。另外李妍慧議員也準備她特別設計的小慧虎年黃卡套，限量贈送，現場供不應求。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-01-11 17:45:04
新冠肺炎Omicron變異病毒肆虐全球，本土疫情近日也因此升溫，新竹市政府為了增加疫苗第三劑施打率，重啟3座大型疫苗施打站，分別是體育館施打站、中正市場施打站及慈濟靜思堂施打站，今（11）日再加開稅務局站，而寒流來襲造成氣溫驟降，李妍慧前往慰勞醫護和服務人員特別帶了熱飲，讓他們備感溫馨。
李妍慧說，響應中央防疫政策，增加第三劑疫苗施打率，今天特別到新設的稅務局施打站，慰問辛苦的醫護及志工夥伴之外，也希望藉由發送黃卡套，讓施打疫苗的市民朋友能夠踴躍接種疫苗，接種完後，直接將小黃卡套上保護套，呼應黃卡套上的「虎力佳在 有注有保佑」。發送過程遇到林智堅市長前來視察施打站施打狀況，林智堅市長看到黃卡套後直誇，很有創意、很適合疫苗施打站發送。
新竹市張小姐施打完疫苗後領取黃卡套表示，小虎手握疫苗罐，非常可愛；施打完第三劑莫德納的民眾邱先生也說，卡套上的字「虎力佳在 有注有保佑」詼諧逗趣，令人會心一笑。
最後，李妍慧說，這次設計的小慧虎年黃卡套數量有限，目前已發送超過一半的量，謝謝市民朋友支持，未來預計會在本週五至中正市場施打站以及體育館施打站進行發送活動，有需要的朋友可以至現場施打疫苗再領取。