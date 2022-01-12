特企／珍重團聚時光　喜年來捎來暖意與祝福！

春節將近，團聚絕對是最值得期待的年味了。尤其在過去的一年裡，更深刻感受到親友「能平安在一起」是件多麼珍貴的事情，於是我們開始懂得珍惜，也盼望著即將到來的會是順利，喜氣的一年。今年，喜年來特別在農曆年前推出溫馨感人的品牌影片，要打動你、我的心，捎來暖意與祝福。希望透過這次的影片，傳達出「在一起，就是喜年來」的概念，因為疫情，我們更懂得珍惜每一次相聚的時光，並且相信只要平安在一起，每一年都是喜年來。
喜年來一直是春節消費者最愛過年禮盒之一，熱銷原因之一就是因為「喜年來」含有「好年來到」的意思。該公司因應不同通路，單單蛋捲禮盒就多達20多款，由於其蛋捲製程不加一滴水，蛋香味特別濃厚，多年來一直深受消費者喜愛。今年也推出多款虎年限量包裝，其中「喜年來x朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒」，內容物不只有承載著幸福滋味的原味蛋捲，更隨機附贈療癒系的朝隈俊男聯名公仔。以台灣保育類動物石虎為主角，取「喜年來」加「石虎」等於「喜虎」，諧音「惜福」—珍惜平凡的幸福，作為虎年公仔的設計精神。滿滿祝福，絕對是新年拜年最值得入手的伴手禮。
除了大家所熟悉的經典原味蛋捲禮盒，還有海苔口味、法式可可、靜岡抹茶多種禮盒能購買。尤其，過年限定肖像禮盒更是送禮首選，包括：角落小夥伴蛋捲禮盒、小朋友最愛的巧虎原味小蛋捲禮盒及POLI波力小蛋餅禮盒，可愛包裝讓大人小孩收到都開心！
【購買通路】
※7-11限定–精緻小蛋捲禮盒、海苔首選禮盒、巧虎原味小蛋捲禮盒、喜年來 x MONBANA法式可可蛋捲禮盒、靜岡抹茶蛋捲禮盒、角落小夥伴芝麻蛋捲禮盒
※全家及其他通路–巧虎原味小蛋捲提袋禮盒、波力小蛋餅禮盒、角落小夥伴原味小蛋捲禮盒
喜年來官網：https://www.serenafoods.com.tw/
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