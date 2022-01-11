鄰居借洗衣精一用驚「好乾淨」！她知真相嚇瘋：要道歉了
洗衣服時最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的出現，讓民眾更加方便。不過，近日就有一名女網友分享，最近鄰居和她借了一次洗衣精，用過後便大讚「洗了好乾淨！」但她知曉真相後，立馬嚇壞直呼「來去道歉」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 18:30:58
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上指出，鄰居大媽最近為了幫媳婦坐月子，特地從宜蘭來到台北，對方前幾天特地來和她借洗衣精，「說媳婦用洗衣球她不習慣」，但因原PO正好手上有事，隨即用台語說「在後陽台洗衣機旁，青青的那瓶，不夠再來拿…不要客氣…」鄰居便自動前往拿取。
近日鄰居再度前來借用，大讚直呼「上次那罐洗了好乾淨，你們真的是很會買」，此時原PO因在拆裝電視，請鄰居自行拿取。不過，等她忙完後一看才發現對方拿錯了，「我說的『青青』是藍色，不是綠色啦…不知道該不該跟她說咧？不管了…趕快帶著洗衣精來去道歉…」。
原PO也曬出陽台圖片，只見畫面中，白藍色瓶裝的是洗衣精，而綠色瓶裝的則是洗碗精，她也解釋「我以為講『青色』=藍色，『烈色』=綠色。」才意外釀成這次誤會。
貼文一出，就引來不少網友糾正，「青青是綠色沒錯呀，拿拿才是藍色」、「誤會大了！台語青青=綠色，不過意外解鎖洗碗精的強大也是美事一樁」、「綠色的台語就是青呀！藍色是拿係，所以鄰居阿嬤沒拿錯啦」、「『拿欸』才是藍色，以及你是好心的鄰居」。
此外，也有許多人搞笑表示「難怪阿嬤覺得好用，解膩去油」、「很多長輩都不看標示的！還是親自拿給阿嬤比較不會出錯啦」、「洗碗精的斜槓人生」、「別人家的比較好用」。（編輯：陳雅雲）