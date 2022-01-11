COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鄰居借洗衣精一用驚「好乾淨」！她知真相嚇瘋：要道歉了

▲有女網友分享，近日鄰居來向她借洗衣精，試用完後還大讚「好乾淨！」但她知曉真相後立馬急著道歉。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲有女網友分享，近日鄰居來向她借洗衣精，試用完後還大讚「好乾淨！」但她知曉真相後立馬急著道歉。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 18:30:58

洗衣服時最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的出現，讓民眾更加方便。不過，近日就有一名女網友分享，最近鄰居和她借了一次洗衣精，用過後便大讚「洗了好乾淨！」但她知曉真相後，立馬嚇壞直呼「來去道歉」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上指出，鄰居大媽最近為了幫媳婦坐月子，特地從宜蘭來到台北，對方前幾天特地來和她借洗衣精，「說媳婦用洗衣球她不習慣」，但因原PO正好手上有事，隨即用台語說「在後陽台洗衣機旁，青青的那瓶，不夠再來拿…不要客氣…」鄰居便自動前往拿取。

近日鄰居再度前來借用，大讚直呼「上次那罐洗了好乾淨，你們真的是很會買」，此時原PO因在拆裝電視，請鄰居自行拿取。不過，等她忙完後一看才發現對方拿錯了，「我說的『青青』是藍色，不是綠色啦…不知道該不該跟她說咧？不管了…趕快帶著洗衣精來去道歉…」。

原PO也曬出陽台圖片，只見畫面中，白藍色瓶裝的是洗衣精，而綠色瓶裝的則是洗碗精，她也解釋「我以為講『青色』=藍色，『烈色』=綠色。」才意外釀成這次誤會。

▲女網友因自身用語不同釀成誤會。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲女網友因自身用語不同釀成誤會。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一出，就引來不少網友糾正，「青青是綠色沒錯呀，拿拿才是藍色」、「誤會大了！台語青青=綠色，不過意外解鎖洗碗精的強大也是美事一樁」、「綠色的台語就是青呀！藍色是拿係，所以鄰居阿嬤沒拿錯啦」、「『拿欸』才是藍色，以及你是好心的鄰居」。

此外，也有許多人搞笑表示「難怪阿嬤覺得好用，解膩去油」、「很多長輩都不看標示的！還是親自拿給阿嬤比較不會出錯啦」、「洗碗精的斜槓人生」、「別人家的比較好用」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀