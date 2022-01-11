影／陳太太們別哭 I'm fine, 3Q！陳柏惟用手勢報平安
前基進黨立委陳柏惟今（11日）陪立委當選人林靜儀謝票時，在霧峰區從吉甫車摔落，陳柏惟支持者湧至中山附醫想探視，但醫院有防疫管制。基進黨組織部主任李雨蓁在臉書呼籲「請大家留言給他私訊呼呼～拜託大家遠端關心即可」。她貼上陳柏惟最新照片，打著點滴的他，以左手比出3Q的手勢，證明神智還是清醒的。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-11 18:57:00｜2022-01-11 19:06:37
陳柏惟從車上摔落後，被送到林靜儀工作的中山附醫急診室，傷勢包括右肩挫傷、腦後枕部小撕裂傷已縫合，目前沒有骨折與腦出血，但因為摔到頭，必須住院觀察幾天，確定有無顱內出血，林靜儀競選總部的謝票及餐敘行程也暫時停止。
支持者得知後趕往中山附醫，但醫院在疫情期間有嚴格管制，大家都進不了醫院，林靜儀見年輕的女支持者著急得哭了起來，主動在旁安慰。李雨蓁在臉書貼上陳柏惟的「局部就醫照片」，寫著「3Qi.tw 陳柏惟報平安：I'm fine, 3Q！No worries.」
李雨蓁說「柏惟一切穩定，各項檢查都已完成，會留院觀察幾天，有專業的醫療團隊持續追蹤，請大家放心。」她也呼籲大家，別再到醫院來了！「他有外傷痛痛沒有錯，請大家給他留言私訊呼呼～拜託遠端關心即可，我們把醫療資源留給更需要的人，謹慎防疫才是最棒的。」