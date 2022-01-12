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《時代革命》台灣唯一上院線　香港導演：珍惜這份自由

▲香港人因反對《逃犯條例修訂草案》走上街頭對抗獨裁統治。（圖／時代革命提供）
▲香港人因反對《逃犯條例修訂草案》走上街頭對抗獨裁統治。（圖／時代革命提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-12 02:00:00

「不是時代選中了我們，是我們選擇改變時代。」紀錄香港人爭取民主自治付出萬般血淚的電影《時代革命》，11日宣布正式定檔2月25日於台灣上映。電影的台灣官方臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/RevolutionofOurTimesTW）也同步公開一段由導演周冠威親自錄製的問候影片。目前全球僅有台灣能透過院線形式正式上映這部片，周冠威表示：「希望大家珍惜這份自由，這部電影不能夠在香港上映，所以希望可以在台灣見到大家。」

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▲《時代革命》導演周冠威親自錄製影片，向台灣觀眾問候。（圖／時代革命提供）
▲《時代革命》導演周冠威親自錄製影片，向台灣觀眾問候。（圖／時代革命提供）
紀錄片《時代革命》以2019年香港反對《逃犯條例修訂草案》運動為背景，曾經繁榮輝煌的香港，一夕之間成為對抗獨裁統治的戰場。當政府失去良心，人民該何去何從？電影透過抗爭運動中七組不同示威者的視角，包括被暴打的記者與社工、守護孩子的老農與「家長車」車手、封鎖線外的救護員、丟汽油彈的勇武大學生，以及留下遺書的中學生等，詳實紀錄香港人民捍衛他們應得的自由與民主過程。

為保護工作人員安危，《十年之自焚者》、《幻愛》導演周冠威歷時兩年祕密拍攝與製作完成《時代革命》，2021年7月獲邀法國坎城影展「特別放映」單元世界首映，直到放映最後一刻仍保密到家。當電影在坎城播畢，片中真實呈現香港人民與政府、警察在街頭抗爭的景象，震撼外媒、引發國際矚目，電影權威媒體《綜藝報》（Variety）更以「坎城影展做了外交豪賭」作為標題報導。

隨後《時代革命》於去年金馬影展放映，激起全場觀眾高昂情緒，不少在台港人在影廳內吶喊「光復香港、時代革命」、「香港人加油」口號，不僅奪下金馬影展觀眾票選獎冠軍，更勇奪第58屆金馬獎最佳紀錄片，周冠威當時發表感言：「《時代革命》最後片尾寫上『香港人作品』，我很希望這部作品是屬於每一個有良知、有公義，為香港流過眼淚的香港人。」他也說到，製作這部電影的過程當中，他哭過很多次，好幾次都靠這部電影去自我安慰，去宣洩憤怒、仇恨，去面對他的恐懼與創傷。

▲《時代革命》紀錄2019年香港人爭取民主自治的抗爭運動。（圖／時代革命提供）
▲《時代革命》紀錄2019年香港人爭取民主自治的抗爭運動。（圖／時代革命提供）
在萬眾期待下，《時代革命》終於將在台灣正式上映，更是全體台灣國民都必須要看的一部作品。尤其本片無法在中國、香港等地院線公開放映，台灣作為目前全球唯一院線上映的地區，將透過大銀幕，親眼見證當時香港這段抗爭運動的始末。由於導演周冠威無法親自來到台灣宣傳，11日則先透過一段影片問候台灣觀眾，以及眾多在台的香港同胞，並表示：「很開心可以在這裡向大家宣布，2月25日《時代革命》這部紀錄片，將會在台灣正式上映，希望大家珍惜這份自由，這部電影不能夠在香港上映，所以希望可以在台灣見到大家。」並呼籲大家可以密切關注「時代革命 台灣專頁」facebook專頁（https://www.facebook.com/RevolutionofOurTimesTW），任何最新消息都將會在此發布。（編輯：楊穎軒）


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