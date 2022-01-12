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圖/IG @minibi1223
大村武絕對是巷弄中經過會佇足的一家店，日式木造屋風格加上門前樹點綴讓整體置身日本，此外，店內還設有對外吧台，讓客人能在享用佳餚、聚會的同時，還能沉浸在宛如東洋的氛圍之中。值得一提的是，大村武還是一家梅酒專賣店，梅酒種類非常驚人，若是梅酒愛好者絕對非造訪不可！
地址：台北市大安區大安路一段31巷44號
電話： 02-2731-1958
營業時間：週一至週日 18:00-01:00
呑兵衛 元祖居酒屋
圖/IG @foodx.diary圖/IG @healmewithfood
呑兵衛就是一家遠處就會發現的一家居酒屋，店外插滿日式慶典風格的旗子，外觀深色木屋、掛滿燈籠的設計有種置身日本溫泉街的感覺，店內樓梯貼滿海報也是讓人為之一亮，串燒料理價位親民，大阪燒、咖哩飯等主食則落在200-400元之間，酒水非常豐富且特別。
地址：台北市中山區林森北路119巷28號
電話：02-2562-7427
營業時間：週一至週六 18:00-24:00 週日公休
大曜居酒屋
圖/IG @nsquarelu
大曜居酒屋的門口充滿十足的日式建築風格，仿日式屋簷的木造房風格，以及入內後海報、裝飾與超大一面浮世繪風格牆面都看得出這家居酒屋在經營上許多的小巧思。菜單的料理酒水品項非常多，除了新鮮海鮮料理價位落在250元以上外，握壽司、串燒基本上都是百元有找，酒類約落在 100～200 元，當然日式居酒屋清酒也是必備酒類，很適合三五好友點一支來小酌一番！
地址：台北市松山區復興南路一段47巷1號1樓
電話：02-2731-9788
營業時間：週一至週日 17:30-01:00
夜酌居酒屋-市民店
圖/IG @svala_hsu
夜酌居酒屋內縮的門口空出半戶外的聚餐空間，為夜酌增添一份溫馨氣息，精巧的店內交雜的歡樂的交談聲，很適合三五好友和同事下班後喝酒聊天的地方，料理很用心，吃飽喝足平均一人花費約 700-800 元，特別的是，只要一上桌店家便會上免費雞湯，為冬天的客人暖暖胃。
地址：台北市松山區市民大道四段147號1樓
電話：02-2577-7970
營業時間：週一至週五 18:00-01:00 週六、週日 18:00-02:00
鷲 炎鹽串燒 焼き鳥
圖/IG @yiflin0224
鷲是一家帶有現代日式風格的居酒屋，明亮的外觀在小巷子內非常搶眼，除了店內乾淨整齊外，服務也非常細心講究，是個不管一人來或多人聚餐都適合的好地方，料理上串燒屬於親民價位，刺身食材新鮮，此外鷲也提供高級套餐的選擇，偶爾也能花點錢犒賞辛勞的自己！
地址：台北市中山區中山北路二段137巷1號
電話：02 2523 1199
營業時間：週一至週日 17:30-00:30
南魂 串燒·酒場
圖/IG @no_eat_no_live
南魂是一家正統風格日式居酒屋，店面拉門式的外觀便有種好友聚餐的溫暖氣氛，站在門外等朋友時可能都會期待著待會的聚會、聊天，在料理與酒水上則非常親民，串燒、炸物、主食基本上都是 200 元有找，份量也足夠，酒類除了威士忌外都在 350 元以內，非常推薦喜歡大口吃肉、大口喝酒的朋友！
地址：台北市大安區通安街37號
電話：02-2700-2717
營業時間：週一至週日 17:00-24:00
沐丘居酒屋 Moonchill Izakaya
圖/IG @alin_eattoomuch圖/IG @kimsshashin
有別於前面濃厚日式風格的居酒屋，沐丘走的現代簡約日式風格，店門口白牆、側木門以及一張長凳為這家店增添文青與神祕感，店內料理則是都以串燒為主，價格非常親民，招牌沐丘燒更是必點餐點，大受好評，而酒類以生啤、沙瓦、綠茶梅酒為主。
地址：台北市大安區市民大道四段136號
電話： 0989 594 399
營業時間：週二至週日 17:30-01:00 週一公休
路邊烤肉wildbbq – 大安
圖/IG @yipeifun_829
路邊烤肉與沐丘類似，路邊烤肉顧名思義主打烤肉料理，因此串燒品項多、好吃且非常便宜，採自助式點餐。而大安店的風格與其說是日式，更趨近於日治時期、民國初年那種眷村風格，招牌下腳踏車更是畫龍點睛，除了簡潔的店內外，還設有路邊吧台，讓店內更有 chillin 的感覺！
地址：台北市大安區信義路四段30巷8弄13之1號
電話： 02-2701-0335
營業時間：週一至週六 17:00-24:00 週日 17:00-23:00
原文出處 : ReadyGo 【台北】半夜睡不著覺那就...來居酒屋吃串燒＋小酌吧！
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