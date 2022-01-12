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充滿歐式花園風格的D.G. Café與旅店隱身於迪化街的巷弄之中， 結合台灣傳統紅磚瓦屋，保留三進二中庭的建築結構，運用大膽而細膩的色彩，搭配上華麗且愜意的擺設，是主人精心打造的原汁原味法國鄉村庭園。從大門往內走，通過狹長的廊道，映入眼簾的是質樸的黃土色牆面、紅磚瓦柱、藍色木質門窗、手繪玻璃，還有粉紫色系的桌椅，再搭上大量綠色植栽與桃紅色九重葛交織而成的空間，真的讓人有種一秒置身南法的錯覺，也安撫了大家蠢蠢欲動的出國心。
除了空間很美很好拍之外，食材強調天然新鮮、真材實料，一點都不馬虎。每道料理、飲料、甜點都是受過專業訓練夥伴們親自製作，像是，義大利麵的青醬使用新鮮九層塔、香料、起士與松子混合調製而成，濃郁又天然的風味，很受消費者青睞；輕食、沙拉大量使用的生菜是主人自己種植的水耕蔬菜，摘下後保留植物的根部，在料理前可都青翠新鮮，就是要讓客人吃到最新鮮的食材。
店家資訊
D.G. Café
地址：台北市大同區迪化街一段334號
電話：02-2553-6711
FB：D.G Cafe大稻埕花園咖啡廳
時間：週一至日10:00-20:00
消費：青醬燻鮭魚義大利麵250元、每日戚風蛋糕130元、六種水果茶200元
這篇文章 異國美食｜隱身巷弄法式鄉村餐廳 在浪漫花園享受愜意午後 最早出現於 行遍天下旅遊網