NBA／Harris成Simmons交易案籌碼 76人被爆今夏想追哈登
費城76人球星Ben Simmons的交易案狀況有最新進展，根據《ESPN》記者Brian Windhorst和Marc J. Spears聯合報導，球隊可能將先發前鋒Tobias Harris也放進交易討論之中。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-12 09:17:08
Simmons交易案從去年季後賽結束至今，已經過了半年仍懸而未決，主要卡在這位明星控衛的身價已經有所下滑，但76人又堅持要拿回全明星球員的籌碼才肯放人，導致一些潛在下家有些卻步。
隨著賽季深入，現在76人開始探索一些新的交易可能，Spears表示目前老鷹開始和費城方面啟動談判，但不僅僅只是想要Simmons，他們的是在76人同意交易中包含Harris的前提下開始討論的。
報導中指出，「費城管理層目前已經開始把Harris的和Simmons交易案聯繫起來。交易掉這兩人之後，球隊可以騰出足夠的薪金空間在今年夏天去追逐James Harden。」
76人曾經傳出過對Harden感興趣的消息，但當時對籌碼方面有所猶豫，讓這位超級球星最終去了籃網。目前Harris還有兩年合約，如果球隊想要同時送走這兩人，那幾乎確定就是一比三方交易了。