台中最夯親子餐旅館 飼料廠老董為愛孫打造的兒童樂園

年逾60歲的飼料廠老董洪紹龍，跨足完全陌生的觀光休閒產業，在台中市沙鹿區開創「想窩11餐旅館」，並選在疫情延燒之際開幕，親友讚他「危機入市」夠大膽，卻不知背後藏有「竉孫」故事。

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▲台中最夯親子餐旅館「想窩11」，是 飼料廠老董洪紹龍夫婦為愛孫打造的兒童樂園。（圖／業者提供）

洪绍龍女兒一家人旅居澳洲，為了讓愛孫回台灣有一個可以恣意玩耍樂園，與老婆黃秀鈴萌生開一家親子同樂餐旅館念頭。為此，他不僅毫不猶豫把市值約2億元、700多坪的土地拿來，還全台知名親子餐廳與旅館走透透，甚至遠赴中國大陸與澳洲考察，最後決定餐旅館的定位是─滿足小朋友玩興外，還要兼顧父母悠閒、放鬆需求。

▲位於沙鹿區的想窩餐旅館，是以兒童視角為設計主軸之一，彷如兒童樂園般超吸睛。（圖／業者提供）

洪绍龍費心打造中的親子樂園取名「想窩11餐旅館」，他說，因為旅館位於 沙鹿區東晉一街11號，而「窩」比家更甜蜜。步入想窩，大量 木質的溫潤感，展現優雅時尚風格。在1、2樓開闢超大空間的小朋友遊憩區，完全符合「竉孫」初衷，尤其遊具大多自德、澳進口，安全健康，連砂坑都不惜成本選用比白砂貴了3、4倍的琉璃砂。此外，還設置有溜滑梯球池與影像互動區，近300坪如茵大草坪，更讓孩子們追趕跑跳蹦玩得盡興。

▲想窩11餐旅館大量木質的溫潤感，展現優雅時尚風格。（圖／業者提供）

在「想窩11餐旅館」不論是用餐或住宿，都不用再花錢買門票，即能無限暢玩館內130坪遊樂設施。至於餐飲品項，不僅有小朋友喜歡的炸雞、脆薯，還有迎合大人口味的德國豬腳、戰斧豬排、麻辣鍋等，料理不用調理包、湯頭天天熬煮，風味鮮甜。針對小朋友特別提供超可愛的兒童餐盤，全心要討得他們歡心。

最吸睛的莫過於住宿客房，除了標配外，有四間主題房間各具特色，諸如城堡房間，小朋友可以睡在城堡裡；汽車主題房內有汽車造型，車箱裡就是小朋友臥榻。還有樂高房裡，大片牆面任由親子發揮創意堆疊樂高。業者說，每每退房後，樂高牆上隨著不同房客手筆，呈現的都是不一樣風情，5月前已全被訂滿。

▲想窩11餐旅館有36間客房，其中四間主題房各有特色，直至五月都已訂滿。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.12)

前後籌備興建多年的「想窩11餐旅館」，終於在2021年大年初一試營運，不料3個月後就遇上新冠肺炎全台3級警戒，疫情重擊沒讓洪紹龍打退堂鼓，反而趁機把試營運時發現的人事與設施缺失逐一修正，並因應疫情加強消毒，每個房間都有獨立空調，讓消費者住得安心。





▲台中最夯親子餐旅館想窩11，提供兒童餐及各式中西排餐及火鍋，選擇多。（圖／業者提供）

時逾一年，洪紹龍選在與「想窩11餐旅館」地址及名稱呼應的111年1月11日正式開幕，副議長顏莉敏等佳賓如潮，其中不免有人笑他疫情下開旅館，夠大膽。洪紹龍說，危機即轉機，他看好沙鹿距離台中市山海線近，機場和高美濕地等交通、風景區有地利之便，是開餐旅業好地方，由館內36間客房二月底前的假日已全滿，及曾經創下日湧800名客人，足見前景可期。









