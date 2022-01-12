王力宏爆帶黑道返家！網曝「帶這3人」會加分：肯定開門
男星王力宏婚變風波持續延燒，前妻李靚蕾昨（11）日再度發文控訴，王力宏帶3名有黑道背景的人到吾疆「見小孩」，並且要求她拔除監控，甚至最後試圖自己開門，種種行徑嚇壞李靚蕾，貼文曝光後，網友紛紛表示「王力宏帶錯人」，更加碼建議帶「這3人」，沒有道理不開門。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 10:20:25
根據王力宏前妻李靚蕾的發文，王力宏前去吾疆見小孩，卻帶了3名陌生男子，且疑似有黑道背景，讓李靜蕾相當恐懼，因此沒有開門讓王力宏進家門，而後續《ETtoday星光雲》報導，王力宏所屬經紀公司則聲明，3男子的真實身份，為王力宏的生活助理、在職11年的資深員工，還有另一名是王力宏的貼身保全。
盡管事後發聲明解釋3男子身份，但擅自帶陌生男子想進家門的行徑，還是受到不少網友抨擊，網友則以「王力宏帶哪三個人回去肯定會加分？」為題討論，多數人則指出若是王力宏帶得是雙方親戚，恐怕就不會吃上閉門羹「傻傻 帶自己爸媽加親戚就沒不開門理由」、「自己跟爸媽」、「帶三個親戚感覺應該不一樣」。
但也有部分網友在相關討論中認為「打溫情牌當然有用啊，問題是他就是想要來硬的」、「我覺得（帶親戚）會好一點，不過當初都說好一個人來了，要帶人事先說清楚啊」。（編輯：鍾怡婷）