中國將失龍頭寶座？全球製鞋出走　東南亞成心頭好

中美貿易戰加上勞動成本上揚，中國製鞋業近年出口額持續下滑，部分企業轉向東南亞發展。7年來，中國鞋業出口訂單金額累計大減660億美元（近新台幣1兆8252億元）。
記者李澍/綜合報導
2022-01-12 10:53:53
若以大陸加入WTO的2001年為基準，製鞋產品出口額從100.96億美元（約新台幣2791億9963萬萬元），至2014年達到最高562.48億美元（約新台幣1兆5555億元），隨後便開始下滑，至2021年前11月跌至460.75億美元（近新台幣1兆2742億元），7年來損失出口訂單金額累計高達660億美元。
按年看，大陸對美出口鞋靴的佔比自2001近5成，到2021前11月僅剩23.52％；中國對歐盟出口佔比則從2001近10.75％，到2021前11月時爬升到16.54％。這顯示，美國消費市場成長降速的同時，中國鞋業也轉移陣地至歐盟或東協國家。
根據葡萄牙鞋業協會報告顯示，全球鞋靴生產地集中在亞洲，2020年亞洲佔全球生產比重87.6％，而近年製鞋業的版圖開始洗牌，全球製鞋業正逐漸向東南亞地區轉移。
報告顯示，過去位居第2至第4名的印度、越南、印尼產量，合計生產比重上升到21.6％，2017年至2019年的產鞋霸主中國，其生產佔比則由57.5％降至55.5％。